Usuarios del Programa Calle cuentan con lavadora – secadora

60 personas se verán beneficiadas con este proyecto, postulado por el municipio a la Seremi de Desarrollo Social. La inauguración se efectuó este jueves 8, en dependencias de esa oficina, ubicada en Los Carreras 209.

Felices estaban los usuarios del Programa Calle de la Municipalidad de La Serena, con la noticia de la puesta en funcionamiento de la primera lavadora comunitaria, la que les permitirá mantener sus prendas limpias cuando ellos lo necesiten.

“Ahora la estamos haciendo funcionar, ojalá que nos sirva y que todos la ocupen. A mí me gusta andar limpia, aunque una sea pobre tiene que andar limpia en la vida. Antes lavaba en tarros, escobillando, ahora traigo la ropa y la lavo”, contó feliz, Nicole Gómez, usuaria del programa.

“Es un granito de arena que se inscribe dentro de los programas sociales del gobierno para apoyar a las personas en situación de calle. Esta lavadora tiene varias características y permite resolver un tema de contaminación como se explicaba en la exposición. Tiene una capacidad de carga de 14 kilos para lavar y 12 kilos para secar, eso en un periodo de dos horas le permitirá lavar la ropa en un formato de funcionamiento para que sea ordenado y sucesivo”, explicó, Jorge Salamanca, director de Desarrollo Comunitario del municipio de La Serena.

Un millón y medio de pesos fue el costo de la lavadora y la secadora, donde además se contrató monitores quienes realizaran talleres sobre el cuidado del medio ambiente a las personas en situación de calle. Las 60 personas beneficiadas sólo tendrán que pagar un pequeño aporte para costear el detergente y suavizante.

“A nosotros como gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet, nos alegra y nos satisface esta iniciativa, porque la gente no debe confundirse con estar en situación de calle con andar sucio. La gente muchas veces los discrimina, muchas veces los dejan de lado pensando que son personas muy sucias, en cambio ahora podrán andar con su ropa lavada y limpia. Acá la Municipalidad de La Serena ha hecho una excelente gestión”, señaló, Herman Osses, seremi de Desarrollo Social.

“Yo vivo en el río, entonces todas mis cosas se mojaron y quedaron cochinas. Yo traje mi ropa y vine a hablar acá, les dije si podía ocupar la lavadora. Claro, me dijeron, y quedó mi ropa limpiecita, sequita, impecable, falta la pura plancha. Muy agradecido de la gente que nos está ayudando a nosotros”, afirmó al final, Alfredo Aguilera, usuario Programa Calle.