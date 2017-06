No entienden: Locales comerciales siguen ensuciando las calles de La Serena

A pesar de las notificaciones que ha hecho el municipio de La Serena esta semana a los locatarios del centro de La Serena, continúan botando la basura fuera de la norma. Por ello, este jueves se dejó citado a los tribunales a 10 locales comerciales más, de los cuales dos han sido notificados por tercera vez.

El operativo se realizó la noche del jueves, donde los funcionarios municipales constataron cómo otros locatarios acataron la normativa y depusieron su actitud, en tanto que otros siempre han cumplido con la exigencia.

“La verdad no entendemos cómo a pesar de haber sido notificados en dos ocasiones antes, ahora nuevamente no acatan la Ordenanza Municipal, les hemos explicado la normativa a los locatarios para que no se sorprendan cuando quedan citados al tribunal. Por otro lado hay que destacar a los locales comerciales que sí entendieron la medida y, por supuesto, a los que siempre la han cumplido, que son muchos”, afirmó, Franklin Solar, encargado de Inspección y Seguridad de la Municipalidad de La Serena.

Las notificaciones se cursaron a los responsables de los locales comerciales, Farmacias Ahumada y Salco Brand, Calzados Beba, tiendas Bellsport, La Estrella Alpina, Fashions Park, Abcdin, Tricot, Dijon y Corona, estas dos últimas multadas por tercera vez.

La nueva Ordenanza de Medio Ambiente del municipio serenense exige a los locatarios, tanto del centro de La Serena, la Avenida del Mar y el resto de la comuna, tomar medidas para evitar que la basura sea esparcida por las calles, ya que es más susceptible a rompimientos, y de ahí la exigencia de utilizar contenedores plásticos.