DÍAS DECISIVOS PARA QUIENES ESTÁN A PRUEBA

Horas decisivas viven los jugadores que se encuentran a prueba en Coquimbo Unido, ya que el técnico Patricio Graff tomaría una decisión sobre si va a contar o no con ellos en el plantel que enfrentará el torneo de Transición de la Primera B.

El defensor Diego Carrasco, los volantes Franco Seida, Jaime Rivera y Alvaro Torres, además del atacante Alfredo Calderón se encuentran en esta situación, claro que los dos primeros llevan más días siendo observados por el cuerpo técnico.

Graff pretende comenzar a trabajar con el contingente definitivo a partir de la semana que viene, sin embargo, la dirigencia a anunciado que la pretemporada comenzaría con propiedad el lunes 19 de junio.

Uno de los que se encuentra en esta situación es el ex Unión La Calera Alvaro Torres, quien expresó que “la verdad es que me encuentro aquí a prueba, no tengo nada seguro. Fueron años muy lindos los que viví en Iberia de Los Ángeles, fueron cerca de ocho años los que estuve allá, logré el ascenso a Primera B, también el 2016 estuvimos a punto de subir a Primera División, pero perdimos en la liguilla ante Puerto Montt. En todo caso eso ya es pasado, ahora tengo que buscar nuevos horizontes y ojala pueda quedarme aqui”.

El mediocampista, indicó que llegó al puerto gracias a que el portero “Franco Cabrera es muy amigo mío y habló con el profe para que me pudiera ver, el aceptó y llevo una semana acá. Seguramente en estos días me dirán si me quedo o no”.

Torres se describe como “un volante de corte. Puedo jugar como volante mixto o lateral derecho también. Mis características son de correr mucho, meter y no dar ningún balón por perdido”.

En cuanto a refuerzos, ya se encuentran confirmados cuatro: el defensor ex Iberia, Fabián Torres; el volante ex Unión San Felipe, Jorge Orellana, el lateral volante por izquierda, Sebastián Cabrera que retorna de su préstamo en las inferiores de Universidad de Chile y Renato Tarifeño, atacante que viene desde la Universidad de Concepción, en calidad de préstamo por el Transición.