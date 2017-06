Productora de Algarrobito cuenta de sus plantas medicinales

Una muestra de ello es el emprendimiento de Herminia Araya, usuaria del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de la localidad de Algarrobito, La Serena, quien hace cinco años que se viene dedicando a la venta de plantas ornamentales y medicinales, destacándose sobre todo con estas últimas mediante una interesante y variada oferta que incluye hierba buena y luisa, menta piperita y pastilla, orégano, culén, ciboulette, malvarrosa, cedrón y stevia (su producto más vendido), por nombrar algunos.

Además, para darle un valor agregado a su negocio -llamado Plantas Medicinales Herminia-, puede venderlos deshidratados, los cuales son apetecidos principalmente por clientes que quieren conservarlos por un buen tiempo y/o que en sus hogares no tienen tanto espacio como para tener plantas.

Herminia explica que le gusta lo que hace, porque siempre quiso dedicarse a esta actividad. Anteriormente trabajó en un jardín infantil como manipuladora de alimentos, pero su intención era finalmente cumplir su sueño de estar en contacto con la naturaleza y en especial con las plantas.

Para conseguir este objetivo fue vital el haber sido parte del Programa de Formación y Capacitación para Mujeres Campesinas, que INDAP tiene en convenio con la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), en el cual durante tres años –tiempo en el que permanecen las participantes- aprendió las principales herramientas para emprender.

«Fue superimportante haber estado en ese programa, porque pude trabajar con otras personas y eso fue muy enriquecedor. Luego de egresar decidí continuar con las plantas y establecer este emprendimiento, de manera independiente. Pero aún tengo contacto con algunas participantes, quienes incluso me ayudan en el trabajo con las plantas», explicó la productora.

La pequeña agricultora comenta que en los últimos años se ha producido un pequeño boom de los productos naturales: «La gente quiere retomar lo natural, porque es mucho más sano y antiguamente se usaba mucho. Entonces para mí es importante dar a conocer los beneficios de las hierbas medicinales» y añadió que «la gente valora que yo casi no use químicos y que los abonos sean orgánicos».

En este camino emprendedor, Herminia Araya sostiene que un pilar clave ha sido el INDAP, institución del Ministerio de Agricultura que la ha apoyado productivamente mediante la entrega de capital de trabajo, con el cual ha podido comprar semillas, renovar el plástico de sus invernaderos o adquirir tierra de hoja para mezclarla con la tierra de compost. «Estoy muy agradecida con INDAP, porque además tengo asesorías técnicas que recibo por el programa PRODESAL. Sus profesionales me orientan en las distintas etapas que vamos pasando y eso me ayuda mucho para seguir progresando», manifestó.

A lo anterior se suma la reciente adjudicación de un gallinero, a través de la herramienta de INDAP Inversión al Fortalecimiento Productivo (IFP), que le permitirá ir recuperando el guano de las aves y comenzar a realizar compostaje para luego aportar toda esa materia orgánica al invernadero de plantas medicinales.

Respecto a sus proyecciones para el mediano plazo, la emprendedora sostiene que es aumentar sus producciones y con ello tener más stock durante el año «lo que me permitirá tener más clientes, hacerme más conocida y con ellos aumentar mis ingresos… qué mejor». 9 97144355.