Presentarán resultados del Primer Estudio Científico sobre Encuentros Cercanos del Tercer Tipo

Las comunas de La Serena y Paihuano serán este año el epicentro de la conmemoración del Día Mundial del Fenómeno OVNI. Es así como los principales investigadores del país se darán cita en la zona para dar a conocer sus últimas investigaciones entorno a este enigma.

Uno de ellos será el presidente de la Agrupación de Investigaciones Ovniológicas de Chile (AION), Rodrigo Fuenzalida, quien presentará los resultados del primer estudio científico sobre casos de contacto entre personas e inteligencias no humanas.

Dicho estudio fue elaborado por la Fundación Dr. Edgar Mitchell, y consideró encuestas a más de 3.057 personas que debieron responder más de 600 preguntas. Se trató además de la primera investigación exhaustiva en múltiples idiomas en individuos que reportaron haber tenido experiencia de contacto con Objetos Voladores No Identificados (OVNI) y con Inteligencia No Humanas (NHI por sus siglas en inglés).

Fuenzalida, quien es Coordinador para Latinoamérica de este estudio, realizará una presentación detallada de los resultados durante sus conferencias del día 24 de junio en La Serena y 25 de junio en Paihuano.

«Una serie de académicos de primer nivel, se abocaron a hacer el primer estudio sobre el fenómeno del contacto con entidades no humanas, como se denominan porque no sabemos si son extraterrestres o no. Se aplicado una muestra a 3000 personas que tuvieron que observaron estas entidades. Esto se hizo en tres fases, a través de contactos telefónicos, encuesta y en persona. En Estados Unidos las tres fases ya se han aplicado y ahora estamos haciendo el estudio en lengua hispana», indicó Rodrigo Fuenzalida.

CASOS DE CHILE

El investigador indicó además, que «hasta ahora se tienen alrededor de 800 casos de Latinoamérica y va en aumento. Chile es el tercer país con mayor cantidad de reportes que están siendo analizado en el estudio. Lo que vamos a presentar en el evento de La Serena serán los resultados de este primer estudio científico».

Algunos de los resultado indican que 95% de los encuestados ha tenido algún tipo de experiencia paranormal, mientras que el 66% indicó que otro miembro de su familia también ha tenido una o más experiencias paranormales. Además, se señala que el 85% de estas experiencias de contacto con Entidades No Humanas fueron declaradas como «positivas» y el 48%, o 846 individuos, han tenido recuerdos de una vida pasada.