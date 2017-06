DT GRAFF ENTREGÓ LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA

Ayer se puso fin a la evaluación de jugadores por parte del cuerpo técnico que encabeza Patricio Graff en Coquimbo Unido y de un total de cinco elementos, solo uno sería contratado en las próximas horas por el club.

Se trata del defensor Diego Carrasco, quien renovaría su contrato con la institución, claro que en nuevos términos respecto al vínculo que lo unía anteriormente con los aurinegros.

Otro que había sido aprobado deportivamente era el volante de 28 años, Álvaro Torres (ex Iberia y ex Unión La Calera), sin embargo, no entraría en el presupuesto que dispone el elenco pirata para los jugadores que se encontraban a prueba, por lo que solo Carrasco quedaría contratado.

Por rendimiento deportivo quedaron fuera el delantero ex Lota Alfredo Calderón y dos jugadores que la temporada pasada habían jugado por el cuadro porteño: los volantes de corte Franco Seida y Jaime Rivera.

La decisión se la comunicó ayer el DT a los futbolistas, en el último entrenamiento semanal, ya que los piratas retomarán las acciones a partir del lunes nuevamente.

Para el día lunes 19 de junio se espera el inicio formal de la pretemporada, ocasión en que se sumarán los cuatro refuerzos que la dirigencia ya ha confirmado: el defensor Fabián Torres (ex Iberia), el volante Jorge Orellana (ex San Felipe), el lateral Sebastián Cabrera (a préstamo en las inferiores de Universidad de Chile) y el atacante Renato Tarifeño quien viene a préstamo desde la Universidad de Concepción hasta fin de año.