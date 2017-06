Organismos públicos se reunen para analizar programa hídrico

Presentar a las instituciones sectoriales y a los actores claves de la región un plan de inversiones estratégicas en recursos hídricos, considera un programa de Corfo, Iniciativa de Fomento Integrado (IFI) que tiene como finalidad reducir brechas en los procesos de inversión en infraestructura hídrica en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.

Trabajaninstituciones, tales como: la Dirección de Obras hidráulicas, Econnsa Chile, Comisión de Riego y la Dirección de Aguas, que diseñan un plan integrado de estudios pre-inversionales en cuatro áreas estratégicas que se refieren a mejorar la gestión de recursos y reservas hídricas en las cuencas; en la agricultura, eficiencia hídrica, reúso en el sector sanitario y finalmente analizar innovaciones tecnológicas para generar nuevas fuentes de agua para el norte chico.

Orlando Acosta, Gerente de Programa IFI hídrico explicó que durante 2016 hicieron un levantamiento de necesidades de inversión en estudios pre inversionales en temáticas que no estaban siendo abordadas por los organismos sectoriales. «Hoy día estamos en la fase de construir en base a esos estudios y por eso es tan importante el feedback regional de los actores locales, para que nos ayuden a delinear muy bien cuales van a ser los alcances de estos estudios”.

En reciente reunión se planteó el desafío de crear una agenda común entre todos los organismos sectoriales para avanzar con una cartera de proyectos integrada, y de este modo no duplicar esfuerzos ni inversión pública.

Rodrigo Sánchez, Seremi de economía explicó “lo más relevante para el Gobierno en términos de lo que es el IFI es que entrega una mirada global a la situación hídrica de la región. Si bien ha precipitado fuerte este último año, lo normal en la región es la falta de agua y las actividades que desarrollan en la región tiene que ver con el uso extensivo del agua”.

“Este programa es bastante interesante desde el punto de vista que viene a trabajar la problemática de la gestión hídrica y esta actividad ha servido para plantear cómo debemos coordinarnos, ver qué acciones han tenido las instituciones del estado respecto al tema hídrico y qué aporte puede hacer este instrumento Corfo con una mirada más a largo plazo y aun cuando hoy contamos con mayores recursos hídricos, no debemos perder de vista que estamos en una zona semiárida y la concurrencia de la sequía es una constante en el tiempo y justo es el momento cuando podemos empezar a gestionar de mejor manejar y también poder conversar con cada uno de los sectores para manejar estos instrumentos de buena manera “, señaló Andrés Sánchez, Director Regional de Corfo.