Guayacán vivió una noche memorable con Gala Lírica

Frente a un gran marco de público y en un escenario privilegiado se realizó el viernes 9 de junio en la explanada de la plaza de Guayacán la Gala Lírica en honor a los 150 años de la comuna de Coquimbo, acto que contó con la presencia de la soprano Yaritza Veliz, el tenor Juan Contreras y la interprete nacional Andrea Tessa.

Fueron cerca de dos horas de música en que los asistentes disfrutaron, en la primera parte, de piezas como «O mio babbino caro», «Una furtiva lagrima» o «Brindis» de la Opera La Traviata de Verdi a cargo de Veliz y Contreras, mientras que en la segunda etapa la cantante Andrea Tessa deleitó al público con «Love for sale», «Contigo aprendí» o «por una cabeza», entre otros temas.

Una de las asistentes a la presentación, Noemi González, destacó la calidad del show y el lugar elegido para realizarlo. «Este es un espectáculo muy bonito, un ejemplo de cultura, que es lo que hace falta aquí en Coquimbo y que rico que se haga aquí en Guayacán, en un lugar patrimonial de nuestra comuna, por lo que agradezco este gran espectáculo».

Asistió el Subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, quien valoró que esta actividad. «Ustedes han redescubierto un espacio maravilloso que la ciudad va a ganar de manera permanente, lo que estamos haciendo desde el gobierno de la presidenta Bachelet es experimentar recuperar el patrimonio en Chile, que es algo que venimos trabajando desde su primer gobierno. Este programa se creó por allá por el 2007 y hemos recuperado casi 80 edificios patrimoniales y ahora no queremos recuperar sólo el edificio, sino que el barrio completo».

Ell administrador municipal Patricio Reyes explicó que quieren seguir relevando a Guayacán como un patrimonio comunal. «En esta gestión lo que hemos querido es poner en un eje central la revitalización del Pueblo o barrio de Guayacán, y es por eso que hemos estado en este lugar. Acá hay un proyecto con fondos del BID, a través de la Subdere, que se desarrolla acá y en este sentido quisimos engalanar estos 150 años y hacer esta Gala Lírica en Guayacán, lo que confirma que en la gestión del alcalde Pereira hay una apuesta importante por la cultura, el patrimonio y la revitalización de los barrios».

La soprano Yaritza Veliz celebró poder ser protagonista de esta gala. «Para mí fue súper importante ya que soy de Guayacán, Tierras Blancas, soy de Coquimbo y estoy feliz de estar acá. Desde niña recorrí sus calles, estuve siempre en el pasaje Punta Arenas que es donde vive mi abuelita y que mi familia viniera tambien fue hermoso. Es bueno que la gente se dé cuenta que Coquimbo también tiene artistas, cantantes, que los están representando afuera».

El tenor Juan Contreras también dijo que es muy importante que Coquimbo siga realizando este tipo de espectáculos. «Me siento en casa, relajado, como compartiendo con amigos y me gustó mucho este escenario. Saludo a la comuna en sus 150 años, estoy muy agradecido de ser considerado para brindar este espectáculo y siempre estaré disponible para cuando me necesiten».

La cantante Andrea Tessa destacó el esfuerzo que se está realizando por volver s potenciar el pueblo de Guayacán. «Estoy agradecida porque me encanta venir para acá, poder respirar este aire maravilloso y cantar, que es lo que más me gusta. Este es un sitio hermoso y que lindo como lo tienen arreglado, ojalá sea el escenario de muchos festivales y espectáculos culturales. Aplaudo que tengan espacios así porque hoy en Chile sucede lo contrario ya que se echan abajo lugares hermosos para hacer malls y para hacer edificios nuevos, por lo que se recuperen y dé importancia a barrios históricos es una maravilla y ojalá muchos los imitaran».

Guayacán es parte del Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática, que corresponde a una iniciativa presidencial del Gobierno, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo es implementar nuevos modelos de gestión para la revitalización de barrios e infraestructura patrimonial emblemática con el propósito de mejorar las condiciones de habitabilidad y del entorno de barrios de la población residente, además de poner en valor sus inmuebles patrimoniales y/o emblemáticos, con la finalidad de incrementar su actividad comercial y cultural, con una activa participación de sus residentes en su revitalización.