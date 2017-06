Buscan mejorar condiciones de aeródromo Tuquí de Ovalle

Con una finalidad social, el Club Aéreo de Ovalle está impulsando un plan de mejoramiento del Aeródromo Tuqui, que busca modificar su pista de aterrizaje, instalar luminarias solares y también realizar el cierre perimetral del recinto. Así lo plantearon en una reunión que sostuvo la directiva de la organización con el alcalde Claudio Rentería y profesionales de la Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAN), quienes comprometieron el apoyo, para elaborar la iniciativa con las respectivas especificaciones técnicas y buscar el financiamiento del proyecto que bordearía los 300 millones de pesos.

Actualmente, el aeródromo cuenta con una pista habilitada de 790 metros y uno de los propósitos del club es recuperar 400 metros de pavimento que no se utiliza, porque no cuenta con las condiciones apropiadas. A estos se suman 120 metros que podrían ser pavimentados y de esta forma tener una pista de más de 1300 metros, lo que permitiría «la realización de evacuaciones aeromédicas sin problemas y de esta manera salvaríamos vidas en caso de emergencias» indicó el presidente del Club Aéreo de Ovalle, Roberto Dabed. El directivo agregó que «de acá se efectúan una gran cantidad de evacuaciones aeromédicas y la mitad no se pueden realizar por razones climáticas, porque está nublado o es de noche. Por eso es importante tener las condiciones óptimas, porque de esta forma podemos salvar vidas, mediante traslados de personas con problemas de salud y también, a través del patrullaje aéreo, tal como lo hicimos en el terremoto del año 2015. Con esto queremos que Ovalle se inserte en el país, en este ámbito, y poder recibir, en caso de emergencia, a aviones de la FACH y de Carabineros. Además, el sistema de iluminación que pretendemos implementar nos permitirá funcionar las 24 horas del día». Se trata de iluminación solar, la cual podrá ser activada por el piloto que viene descendiendo.