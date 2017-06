Cámara de Diputados aprueba Comisión Investigadora sobre Codelco

La instancia busca investigar la adquisición de bienes y servicios a privados, la política de indemnizaciones por término de la relación laboral y la administración de los recursos públicos que corresponde gestionar a la empresa estatal, desde el año 2000 hasta la fecha.

Los diputados Miguel Ángel Alvarado (PPD), Juan Luis Castro (PS) y Daniel Farcas (PPD), destacaron la aprobación por 57 votos a favor y tres abstenciones, de la Comisión Investigadora, sobre los gastos y eventuales irregularidades de Codelco.

La iniciativa surge a la luz de las indagatorias realizadas hasta ahora por la Comisión de Minería, de la Cámara, respecto a la adquisición de bienes y servicios a privados, la política de indemnizaciones por término de la relación laboral y la administración de los recursos públicos que corresponde gestionar a la empresa estatal.

Al respecto, el diputado Juan Luis Castro dijo que “hemos dado un paso importante para saber sobre los contratos directos sin asignación, gastos misecelaneos superfluos, con la empresa estatal más grande Chile”.

Por su parte, el diputado PPD, Miguel Ángel Alvarado, comentó que “esta es una empresa que, para muchos, es un orgullo de Chile, pero tampoco es una isla y debe estar sometida al escrutinio público y a la fiscalización de Contraloría, ya que es conocido el rumor de que ha servido de caja pagadora de muchas ex autoridades”.

El parlamentario agregó que “como señal de transparencia, todo el país debe poder conocer cómo se maneja Codelco o qué paso durante el superciclo de precios del cobre, cuando la empresa no capitalizó eso, utilizando sólo un 4 o 5% en modernizarla”.

Por ello, es que Alvarado adelantó que citarán a diversas ex autoridades, apuntando sus dichos a Ramiro Mendoza, ex Contralor General de la República. “Citaremos al señor Mendoza, hoy activista político del candidato Sebastián Piñera para preguntarle ¿dónde estaba su función como contralor en ese momento? Así, son muchas las preguntas que nos hacemos y que las autoridades van a tener venir a responder”, dijo.