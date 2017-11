Fran Figari, candidata a diputada por RN: Solo me interesa trabajar por la gente

A Francesca Figari Chenk, Psicóloga, desde siempre trabajadora en el ámbito público en la región, se le percibe muy comprometida con el compromiso que tomó esta semana, cuando fue invitada por dirigentes de Renovación Nacional y luego por el candidado a la presidencia, Sebastian Piñera, para enfrentar una campaña a parlamentaria por la región de Coquimbo.

«Soy de la región, siempre he sido de esta región. Mis abuelos, mis padres, toda mi familia ha estado en als buena sy en las malas acá…».

Por otro lado, dice en la conversación con LA REGION, desde los inicios de mi profesión me dediqué al servicio público, en educación en Coquimbo, también en desarrollo comunitario y otros cargos en los municipios en que he laborado…

Esa carrera profesional, cuenta, le permitió msembrar amistades, vínculos, y conocer bien el servicio público. Estuvo en el «Quiero mi Barrio en Coquimbo y en el gobierno del Persidente Piñera, fue directora regionald el SERNAM. «Me quedo con todo eso. He conocido las necesidades de las personas. Quiero jugármela con todo lo que pueda par ayudar a las familias, particularmente a las mujeres, que tengan buenos empleos, que tengan espacios seguros donde vivir, que se les atienda bien cuando van al consultorio o al municipio, que estén tranquilas cuando sus hijos van al colegio… Para todo esto se puede legislar, se pueden hace gestiones y yo estoy disopuesta a jugármela men este sentido»…

Anuncia tambien, que aprovechando sus relaciones con el sector empresarial y con el ex Presidente Sebastián Piñera, espera trabajar para repotenciar la región. «Esta región estrella ha perdido el brillo, tenemos que volver a reencartarla, hay que evitar m´ñas desempleo, dqrle más dinamismo al turismo, confianza a los empresarios…».

«La vida me ha dado esta oportunidad y estoy dispuesta a responder a la confianza de Renovación Naciona y sobre todo de la gente que me apoya. Soy conocida, soy persona de trabajo, como tdas las mujeres de larga familia, cada una dando testimonio de safrificio, de hacerle frente a la vida… Soy hija unica donde mi madre ha sido mi referente de luchadora y yo soy madre que la sigo, como miles de mujeres que a diario tienen que sacrificarse para salir adelante solas… Me identifico con los más débiles o desposeídos, ellos serán mi priomera preocupación, pero también quiero ver más progreso en al región de Coquimbo».

Apenas confirmó su participación, se puso en campaña. «Estoy feliz, creo que esto es para ganar, claramente…»

Señala que en su trabajo parlamentario apoyará «leyes que hagan transformaciones más profundas».

Finalmente acentúa que apoyará sin descanso a las pequeñas y medianas empresas «que son las genradoras de empleo pero que poco se hace por ayudarles»- También están en su programa legislar en favor de lso adultos mayores. «Me duele hasta el alma cuanbdo los veo haciendo filas para que le de un numero de atención en salud… eso no puede seguir… La salud y la eduicación son condiciones básicas para el desarrollo, de eso no hay dudas».

Competiría en su sector con Carlos Cruz Cocke, Maria Yolanda González, Roberto Vega y Francisco Eguiguren.