Dirigentes de la CAT sostienen reunión con Minera Dominga por situación laboral en la región

La directiva de la Central Autónoma de Trabajadores, CAT, sostuvo una reunión con ejecutivos del proyecto minero portuario Dominga, que espera explotar un yacimiento de cobre y fierro en la comuna de La Higuera, una vez aprobada la tramitación pendiente.

Los dirigentes gremiales recibieron de la empresa información del proyecto, su proyección y el aporte que tendría a la comunidad.

El proyecto portuario y minero se instalaría al norte de la región en la comuna de La Higuera y generaría 10 mil puestos de trabajo directo durante su construcción y 25.000 indirectos, así como casi 5 mil en cuando esté en operación, directos como indirectos.

Aliro Chamorro, presidente de la CAT, señaló que en la Central existe una preocupación constante por la situación de los trabajadores de la región por los altos índices de cesantía (7.8) que han podido detectar en los diferentes catastros que han realizado en comunas de la región.

«Para nosotros es importante, porque si se abre esta empresa minera, la fuente de trabajo que va a ocupar es enorme, y sobre todo porque nos ratificaron la información de que van a contratar mayoritariamente gente de acá, no tanto de afuera, sino que gente de la región, eso nos motiva porque han llegado empresas que contratan gente de afuera» agregó el dirigente.

Asimismo, los dirigentes sostuvieron que como central siempre han tenido pluralismo y transversalidad, por lo que están entregando espacio a quienes concedan información para luego canalizarla a sus sindicatos afiliados, lo que no representa compromiso alguno con Minera Dominga, ya que el proyecto aún se encuentra en fase de revisión la que se resolvería a finales de este mes de agosto.

Con respecto a este tema, Raúl Oyanadel, presidente del Sindicato Interempresas y miembro de la CAT, indicó que el gremio está gestionando futuros encuentros con la gerencia de Andes Iron y están solicitando reuniones con la Secretaría Ministerial del Trabajo, de Minería y con la Intendencia, así como catastros en diversas comunas para determinar la realidad de los trabajadores de la región y así poder ayudar a sus afiliados.

«Como central nosotros estamos 100% preocupados de los trabajadores de la región, en poder gestionar y ser parte de este proceso de contrataciones en los proyectos que se están iniciando, no solamente con Minera Dominga, sino que hay más proyectos. Queremos que la comunidad tenga la cercanía con nosotros como central, porque estamos tratando de buscar la fuente laboral y poder apoyar al trabajador cesante de la región».