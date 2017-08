En El Olivar se hará una vía elevada, un centro de interpretación y un parque arqueológico

Una serie de reuniones sostuvo ayer en la zona el director Nacional de Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), Ángel Cabezas Monteira.

A primera hora se reunió con los concejales de La Serena, Carlos Thenoux, Luis Aguilera y Mauricio Ibacache. Más tarde sostuvo un encuentro con el alcalde de La Serena, Roberto Jacob y luego con el intendente, Claudio Ibáñez. En la oportunidad analizaron una serie de temas relacionados con la cultura y el patrimonio local.

En medio de sus actividades, el arqueólogo y director de la DIBAM se hizo un tiempo para hablar con LA REGIÓN.

– El 1 de agosto se reiniciaron los trabajos arqueológicos en el sitio El Olivar. Ese es un tema muy relevante para la comunidad y se habla de un museo de sitio…. ¿Hay definiciones al respecto?.

– «Nosotros hemos estado muy atentos al proceso desde el principio como Consejo de Monumentos Nacionales, y por lo tanto hemos trabajado con el Ministerio de Obras Públicas, con el ministro Undurraga, el intendente Claudio Ibáñez, y hemos avanzado en una idea central. Este es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Chile, por lo en El Olivar vamos a hacer una vía elevada y el centro de interpretación y un parque arqueológico para preservar todo el patrimonio que allí existe. Independiente de lo que ya se ha extraído que se va a guardar en el museo regional de La Serena. Pero esto implica que hay que hacer algunas obras más de arqueología, porque hay que buscar cómo hacer esa vía elevada y es un trabajo que ya está haciendo en su diseño y financiamiento el MOP».

– Y en el diseño o funcionamiento de este centro de interpretación… ¿Quién lo definirá?

– «Va a ser un trabajo en colaboración con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y los trabajos tienen que ser autorizados en cuanto al patrimonio por el Consejo de Monumentos Nacionales del cual yo soy vicepresidente. Pero primero tenemos que buscar la solución técnica de cómo la autopista se eleva y después incorporar este centro de interpretación o museo de sitio. Nosotros estamos viendo un espacio que no solo cuente la historia de la ocupación humana en La Serena, sino que también sea un espacio para difundir los valores patrimoniales de la región. Sea un espacio donde el automovilista y los turistas también puedan detenerse y conocer los atributos y valores de La Serena».

– ¿Entonces hay la voluntad entre ustedes el MOP de hacer ese museo de sitio?

– «Nosotros tenemos un primer acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas de darle valor a este espacio y cuidar el patrimonio y que sea un legado para el futuro de la ciudad y la región».

– Hay una serie de edificios patrimoniales que se han visto afectados por incendios en el casco histórico de La Serena. ¿Cuál es la visión que tienen de esas pérdidas considerando que la zona patrimonial de La Serena es muy extensa?

– «Y de eso tienen que estar muy orgullosos todos los serenenses. Tienen un patrimonio urbano casi único en Chile, por su extensión, importancia y antigüedad. Las responsabilidades de los incendios hay que buscarlas en la justicia, hay que incentivar el cuidado de todos los aspectos de electricidad, techumbres, la gente tiene que cuidar sus propiedades. Es una responsabilidad de cada propietario. Una vez que se producen estos siniestros hay que apoyar a través de algunos recursos de carácter regional, municipal o fondos concursables a nivel nacional como se ha hecho para restaurar y en algunos casos reconstruir aquellos bienes que han sido dañados. Lo peor que puede hacerse es pensar que en esos lugares el concejo va a permitir que se construyan edificios de altura».

– Eso lo piensa la gente y manifiesta en redes sociales…

– «No lo vamos a hacer, mientras La Serena sea zona típica el Concejo de Monumentos Nacionales la va a defender. Es un decreto y nosotros lo vamos a respetar. Eso no quiere decir que no se pueda hacer nada, al contrario, constantemente estamos autorizando intervenciones, modificaciones, reparaciones y en estos espacios siniestrados hay que recuperar lo que había».

BIBLIOTECA REGIONAL

– ¿Cuánto se avanza en la nueva Biblioteca Regional y cuál será su importancia en el ámbito regional y nacional?

– «Va a ser la biblioteca regional más grande de Chile y por lo tanto estamos muy contentos que los trabajos han avanzado de acuerdo a lo programado. Es muy probable que a fines de septiembre o comienzos de octubre nosotros ya ingresemos con nuestros equipos, las estanterías, los libros, las instalaciones y quizás a fines de noviembre, principios de diciembre estaremos ya inaugurando. Estamos en la fase de selección del personal que va a tener que trabajar en la biblioteca y con el municipio de La Serena para ver cómo integramos la Casa de Las Palmeras. Debemos hacer un esfuerzo entre ambas instituciones para este patrimonio de Gabriela Mistral esté relacionado con la biblioteca».

-¿Hay la voluntad de ambas partes para ese trabajo conjunto?

– «Vamos a ver cómo trabajamos juntos y esto siga siendo del municipio de La Serena. La DIBAM quiere colaborar en lo que es la gestión y administración, trabajar junto con el municipio es la clave».