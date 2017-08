Denuncian maltrato, secuestro y tormentos causados por carabineros

– Una delicada situación denunció la abogada Isabel Andrea Guzmán en contra de cuatro funcionarios de carabineros de la 6ta. Comisaría de Las Compañías.

– La causa se debe a una supuesta detención ilegal y arbitraria, además de agresiones y maltrato en contra del guardia de seguridad y ex empleado de la empresa Securitas, Jesús Carrasco.

– De Carabineros responden que la institución no tolerará actos dolosos.

– La parte querellane pide duras penas, incluida la baja de estos cuatro carabineros.

Un hecho que no ha sido menor para el afectado, quien acusa que la noche del 7 de abril del 2016 se dirigió la 6ta Comisaría de Las Compañías a acompañar a un amigo a efectuar unas consultas por un control realizado. En la instancia los jóvenes decidieron grabar las conversaciones con los funcionarios, ya que según su relato en esa comisaría ya había habido maltrato y prefirieron tomar resguardo.

RELATO DE LA VÍCTIMA

Según el relato de la víctima cuando carabineros se dio cuenta que estaban grabando las conversaciones fue golpeado y arrastrado hacia el calabozo siendo detenido de forma ilegal, donde habría sido desnudado, mojado, insultado y agredido con golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo. «Al pasar una hora y media desde que me mantenían en los calabozos donde me golpearon, un carabinero revisaba mi celular y como no encontraron nada me dijeron que me vistiera amenazándome que no dijera nada porque sabían dónde yo vivía y que conocían a mi mujer y mi familia» indicó la víctima en la querella que presentaron en contra de la Sexta Comisaría de Carabineros de La Serena.

Luego del supuesto secuestro, Carrasco se dirigió a urgencias a constatar lesiones las que habrían determinado graves daños en la columna productos de los reiterados golpes recibidos, situación que lo dejó con licencia médica por tres meses, imposibilitándolo de trabajar y con estrés post traumático.

QUERELLA CRIMINAL

Una querella criminal presentada por la abogada Isabel Andrea Guzmán en contra de la 6ta Comisaría de Las Compañías por secuestro y lesiones graves, luego que la institución le respondiera que dado los antecedentes del caso no se ameritaba investigación ni responsabilidad de carabineros, aun existiendo la grabación de los hechos como evidencia.

Una denuncia que fue acogida por la Fiscalía que luego de un año de investigaciones, el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de La Serena, Marcial Pérez, determinó que se trató de cuatro responsables que cometieron dos delitos, el delito de detención ilegal y arbitraria y el delito de tormentos y apremios cometidos por empleados públicos.

LAS PENAS QUE PIDEN

Guzmán señaló a La Región que pedirá la baja de los cuatro carabineros denunciados y la detención preventiva del Sargento 1ero Jorge Alarcón Becerra, el Cabo 2do Patricio Muñoz Ceballos, el Cabo 2do Mauricio Pérez Casas y el Carabinero Alexander Olivares Cornejo, todos por el delito detención destierro arresto irregular (Art. 148) y apremios ilegítimos con homicidio (Art. 150 E N 10).

CORONEL LUIS CARRERA:

Carabineros de Chile no va a tolerar ni aguantar situaciones dolorosas

Consultado a Carabineros, el Prefecto de Coquimbo, Coronel Luis Carrera señaló que «Carabineros de Chile hace una semana más o menos recibió una citación para que estas personas fueran a comparecer conforme a una indagación en un tiempo atrás ante una posible agresión a un ciudadano, dentro de estas indagaciones se pudo comprobar y se pudo sancionar administrativamente, los cuales arrojó a futuro el alejamiento de la fila de la institución al principal implicado en este caso que era un sargento.

A raíz de esto con posterioridad, el segundo que venía en nivel de mando de antigüedad fue eliminado de la institución por hechos de carácter que remiten de delito la sustracción de especies, quedando tres activos, son dos cabos y un carabinero, producto de esto estas personas están sometidas a un sumario interno para averiguar la real participación y responsabilidad administrativa si llega dar a lugar esta investigación sumario interno».

El Coronel además manifestó que «Carabineros de Chile no va a tolerar ni aguantar situaciones dolosas en el sentido que todas las situaciones que ameriten carácter de delito, como también toda situación de reclamo la va a investigar en profundidad para esclarecer lo más fehacientemente posible los hechos y aplicar las medidas administrativa si procedieren o bien defender a los que son inocentes legalmente como administrativamente y poniendo a disposición de los tribunales si amerita el caso algún antecedente que podamos aportar».