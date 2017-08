Corredor Bioceánico recibió fuerte apoyo de actores internacionales

– El seminario «Competitividad del Corredor Bioceánico Central en el Mercado Asiático» contó con participación del ex Presidente de la República y hoy Embajador de Asuntos para el Asia Pacífico, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Günther Staub, Vicepresidente de la Comisión de Comercio e Industria Brasil-Chile, en Río Grande del Sur, destacó que «nosotros creemos mucho en este proyecto, creemos que es fundamental para el desarrollo de 25 millones de personas que viven en este corredor Coquimbo – Santa Fe – Córdoba – Río Grande del Sur, que hoy se comunican muy poco.

Esta es una gran posibilidad de conectarnos mejor con Asia, comercialmente a través del turismo, y ellos con nosotros, además de ser un gran paso para la integración económica, turística y comercial de Chile, Argentina y Brasil».

El Intendente Claudio Ibáñez señaló que «el túnel de Agua Negra es una obra que va a beneficiar directamente a la Región de Coquimbo y la provincia de San Juan, pero además va a generar un impacto sobre todo el resto de los países y regiones anexas al corredor bioceánico, que va a conectar desde Porto Alegre a la Región de Coquimbo».

Agregó que la Región de Coquimbo es la que más ha avanzado en materia de integración en el país, especialmente a través de la consagración del compromiso de Chile y Argentina, proceso que fue refrendado en el Tratado de Maipú y hoy en el convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar la construcción del Túnel de Agua Negra, considerada por muchos como la segunda obra más importante de Latinoamérica luego del Canal de Panamá.

El presidente del Consejo Regional, Eduardo Alcayaga, aportó que una forma de construir el futuro sin improvisaciones es a través de este tipo de encuentros, «en que personalidades de la envergadura de Eduardo Frei, que tiene la experiencia y una mirada mayor a la de nosotros, que es un aporte fundamental para ir asumiendo la relevancia de este enorme desafío. Tenemos que alinearnos en torno al desarrollo conjunto de todos los actores que vamos a tener la responsabilidad de construir, administrar y proyectar el efecto económico, social y político de este gran Corredor Bioceánico que va a pasar por este túnel».

El proyecto Túnel de Agua Negra contará con una inversión de US $1.500 millones, préstamo del BID comprometido en un 72% para la República Argentina y un 28% para Chile. Se trata de dos túneles unidireccionales con una extensión de 14 kilómetros que formarán parte del Corredor Bioceánico Central, uniendo los océanos Pacífico y Atlántico.

El ex Presidente de la República y actual Embajador en Misión Especial para el Asia-Pacífico, Eduardo Frei Ruiz Tagle, señaló que «llevamos muchos años intentando concretar este proyecto, por lo que quiero felicitar a Chile y a la región por haber conseguido esta obra. Pero ésta es la partida de un gran desafío, el túnel es la obra básica para hacer este paso, pero después viene todo lo demás, como son puertos, carreteras, el ferrocarril y nuestra inserción en el Asia».

Destacó las oportunidades que abrirá este paso internacional, detallando que Chile hoy está presente en China, Japón, Corea e India con sus productos, contando con más de 7 mil empresas chilenas en los mercados del Asia Pacifico. Es el principal destino de las exportaciones nacionales, y además, hoy está llegando al mercado nacional un importante número de inversiones provenientes de países como Japón, Corea, China y Singapur.

Sobre el estado actual del proceso para ejecutar el Túnel de Agua Negra, el Presidente de la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN), Enrique Álvarez, señaló que «estamos en etapas concretas, el 31 de mayo se presentaron 9 consorcios y una empresa, en total 10 postulantes con las mejores empresas tuneladoras del mundo y esperamos en septiembre poder comunicar el listado de los consorcios calificados para la licitación, y en octubre lanzar la licitación internacional para el diseño y construcción del Túnel de Agua Negra».

Durante el encuentro se firmó un acta de acuerdo público-privado para potenciar y facilitar la integración y alianzas comerciales de los territorios que componen el Corredor Bioceánico Central. Además, se elaborará un plan estratégico, para fortalecer la competitividad de la oferta productiva del corredor y el ingreso de nuevos productos de origen asiático al territorio.

Por su parte, Fabián Ejarque, Director de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, agregó que «para la provincia de San Juan es muy importante, y está siendo considerado como política de Estado, lo que va a ser el Túnel de Agua Negra y sus implicancias. Es muy importante trabajar en conceptos como competitividad, porque los estados son los que hacen las obras, pero los privados generan la riqueza y producción».

La provincia de San Juan – agregó – espera lograr una ampliación en la matriz productiva, pues el producto tradicional es el cultivo de la uva, luego de lo que se vio un importante desarrollo de la actividad minera, sin embargo «la idea es abrir un proceso de diversificación productiva y este túnel es una herramienta para lograr este objetivo».