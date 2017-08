Deuda a profesores de La Serena sería mayor que caso Copiapó donde fue preso su alcalde

Luego de su tercer intento de ingresar la demanda laboral por el pago del Bono de Compensación a los Tribunales de Letra del Trabajo, los 863 docentes adeudados ya están en la lucha legal para cobrar los $3.577.870.869 que la Corporación Gabriel González Videla no les ha pagado desde el 2008 pero que por prescripción de la deuda, consideran los últimos cinco años, es decir desde el 30 de abril del año 2012 al 30 de abril del año 2017.

Sin embargo, el abogado Carlos Vega del Consejo de Defensa del Estado que representa a la Corporación, interpuso tres excepciones de pago, primero refuta la calidad de docente de 25 de los demandantes, no reconoce el pago a 92 docentes que firmaron finiquito sin dejar reserva y a una previsión extintiva de la deuda dos años, situaciones que dejan incierto el monto final de la demanda.

Un caso que vuelve a ser noticia porque el miércoles pasado se conoció la orden del Tribunal de Letras del Trabajo de detener al alcalde de Copiapó, Marcos López, por perder el juicio y no pagar los $2.400 millones correspondiente al no pago del Bono de Subvención Adicional Especial (SAE) a los docentes de esa comuna desde el 2008, luego que los profesores no aceptaran las 70 cuotas de $28.000 mensuales que propuso el edil de esa comuna para regularizar la situación.

Sumas adeudadas por concepto de Bonificación Proporcional de la Ley N° 19.410, específicamente en lo referente al incremento de dicha Bonificación establecida por la Ley N°19.933 que corresponden a leyes de subvención Adicional Especial (SAE), es decir, misma deuda que mandó detenido al edil de Copiapó.

El Presidente Comunal del Colegio de Profesores, Mario Sánchez, señaló que en promedio son alrededor de $3 millones que se le deben a cada uno de los docentes y profesionales de la educación, montos de varían de acuerdo a las horas de cada uno y los años trabajados y que espera un fallo a su favor, ya que llegarán hasta las últimas instancias legales, incluso si eso significa que se repita el caso ocurrido hace unos días en Copiapó.

Una situación que podría replicarse en esta comuna si este juicio fuese ganado por los profesores y la municipalidad no respondiera por la deuda, caso que el edil de La Serena no cree que se repita «espero que nos vaya bien y que podamos ganar el juicio y si en su efecto no es así veremos qué forma tenemos de pagarlo, yo no creo y tengo mucha fe que no se va a repetir lo que pasa con el alcalde de Copiapó con quien yo solidarizo, porque sé que estas cosas pasan muchas veces no por culpa de los alcaldes que estamos ahora en ejercicio, estas son deudas que se arrastran de mucho tiempo que son deudas que todos consideramos que se pagó bien y buenos ellos consideran que se pagó mal y han ganado algunos juicios en algunas partes y mientras nosotros no tengamos la sentencia de lo que va a pasar no lo podemos decir.»

Así mismo agregó que «espero que el Estado se vaya haciendo cargo y se haga parte de todos estos problemas de la educación pública, porque esto no es porque lo alcaldes no queramos, estos es porque la educación pública de nuestro país no puede ser municipalizada en mi opinión personal».

Para este 5 de septiembre fue fijada la fecha del juicio de este caso que debería dar una sentencia sobre la responsabilidad de la Corporación Gabriel González Videla de pagar o no estos bonos adeudados.