Alcalde Jacob propone “Ley Corta” para solucionar deuda previsional

La autoridad comunal llamó a los parlamentarios de la zona a gestionar con el Ejecutivo la presentación de un proyecto de ley que permita “liberar” los dineros que el Mineduc mantiene retenidos por concepto de atrasos en el pago previsional.

Una propuesta que busca agilizar la solución al problema previsional que afecta a los profesores de la Corporación Municipal y de la gran mayoría de los municipios del país, comentó el alcalde de La Serena Roberto Jacob al Concejo Comunal, la cual consiste en impulsar la creación de una “Ley Corta” que permita “liberar” los dineros que, por concepto de no pago de previsión durante un tiempo determinado por parte de los municipios y corporaciones a sus profesores, han sido retenidos por el Mineduc por mandato legal.

Si bien Jacob reiteró que su administración sí será capaz dentro de los próximos meses de ponerse al día con sus docentes en materia previsional, enfatizó que la solución más rápida a la problemática depende de una voluntad política. “Problemas previsionales existen en casi todos los municipios de Chile, al igual que deudas en salud y educación, debido a una razón muy simple: no se financian. Pero esa plata está, esa plata existe, nadie se la ha robado ni se la ha echado al bolsillo. Está retenida”, argumentó. En consecuencia -continuó- “ya que esa plata existe, ¿por qué no hacer una ley que permita que, por una vez, el Mineduc o el Estado pague directamente la previsión de los profesores y no tengamos que demorarnos cerca de un mes para recuperar la plata de los profesores? Lo planteé en el Concejo Comunal esta semana, porque próximamente tendremos una reunión con los parlamentarios de la región, a quienes le haremos este planteamiento: Una ley corta para aplicar no sólo en La Serena sino también en todo Chile”, enfatizó el edil. “Si dejamos de pagar un mes, automáticamente nos retienen casi 280 millones de pesos mensuales, lo cual nos dificulta mucho ponernos al día”, explicó.

PROPUESTA DE

PAGO DE DEUDAS

En relación a lo adeudado a los profesores de la educación municipal de La Serena, el secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, Patricio Bacho, manifestó, en primer término, reconocer la legitimidad de la demanda de los profesores, por cuanto “siempre hemos asumido que debemos ocuparnos por superar la problemática”. En ese marco, afirmó que “en todo momento hemos mantenido informado al Colegio de Profesores respecto de la deuda y que, dentro de los próximos días (16 de agosto), les haremos entrega de una propuesta concreta, la cual contemplará la forma y tiempo en que saldaremos esta deuda”.

Por tal motivo y en el marco de este diálogo y del esfuerzo permanente de la Corporación Municipal por alcanzar una pronta solución, Bacho estimó estar en condiciones de “pedirle al Colegio de Profesores que, sin renunciar a su demanda legítima, mantengamos el espíritu del diálogo que hemos tenido en esta mesa”.