¿SE LE ACABÓ EL CRÉDITO A JAIME GARCÍA?

El fútbol es de resultados, sobre todo en la actualidad. Atrás quedaron los famosos “procesos” de otras épocas y bien lo sabe el técnico de Deportes La Serena, Jaime García, que tras golear a Colo Colo por Copa Chile y hacer una buena segunda rueda en el torneo de Primera B 2016/2017, era muy querido por la hinchada.

Pero bastaron las derrotas ante los albos por Copa Chile y ante Barnechea y La Calera, por el ascenso, para que su popularidad bajara considerablemente. “Hace tiempo no se veía esto en La Serena y cuando pasa todos se frustran. Los jugadores, yo, la dirigencia, pero hay que tratar de levantarse altiro. Soy super autocrítico, cuando el tema no esté bien y no haya una respuesta, voy a ser el primero que se siente a conversar. Esto yo ya lo viví cuando tomé el club, nadie quiere perder, pero tendrán que ver los dirigentes que es lo que quieren”, señaló al respecto el DT serenense, tras caer por la cuenta mínima ante Unión La Calera el pasado sábado en La Portada.

García sabe que su margen de error es mínimo. El torneo de Transición es corto y ahora faltan tan solo 12 fechas para que finalice. Además los granates se trazaron como objetivo ir por el título del certamen y cuentan con un plantel numeroso, compuesto por jugadores experimentados que el propio García formó.

De ahí que la exigencia sea mayor que la temporada anterior, donde La Serena solo buscaba salvarse del descenso. “Obviamente dejar escapar tres puntos más van cerrando todo. Se empieza a depender de otros resultados, hay que estar mirando que otros tropiecen. Nosotros nos habíamos acostumbrado a ganar, a partir bien y ahora lo hacemos mal, sumamos tres derrotas al hilo. Hay una reflexíón mía, también de los jugadores y este domingo ante San Marcos de Arica se debe ganar sí o sí. Yo no esperaba después de finalizar el primer tiempo ante Calera que nos íbamos a ir con un resultado así, pero pasó”, expresó el entrenador que se nota preocupado por lo que se refleja en la tabla, donde el conjunto papayero marcha en el 11° lugar con 3 puntos.