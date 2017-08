Desde septiembre se cobrará por minuto de estacionamiento

La Municipalidad pidió modificación del contrato al concesionario, la empresa ECM Ingeniería, a cargo de los estacionamientos de superficie, lo que se traduce que a contar de septiembre se hará cobro de 19 pesos por minuto y no por fracciones de media hora, como es en la actualidad.

Actualmente si uno se estaciona 5 minutos paga igual el valor total de la media hora que son $570. «Pero a partir del mes de septiembre se cancelará sólo el tiempo que usen el estacionamiento, además hemos logrado que la empresa no aumente la tarifa», dijo el edil Marcelo Pereira.

Votaron en contra de la propuesta los concejales Fernando Viveros y Roxana Zambra, «estos votos en contra me sorprendieron, pues es como darle vuelta la espalda a la gente de Coquimbo, en algo que venían pidiendo hace mucho tiempo», señaló Pereira.

EL ANTICIPO DE

500 MILLONES

El contrato firmado el año 2011 consideraba además un adelanto de $500 millones por parte de la empresa al Municipio de Coquimbo, que se canceló en 2011, al inicio de la explotación de los estacionamientos de superficie.

Roxana Alegre, profesional de la Secplan, planteó ayer que los recursos efectivamente ingresaron a las arcas municipales y se utilizaron para financiar importantes obras, como la remodelación del Zig- Zag de calle Bilbao y la construcción del Skatepark y del Anfiteatro del Mar, estos últimos ubicados en la Avenida Costanera de la comuna.

Sobre este punto, el alcalde Pereira recordó que su padre y ex Alcalde de Coquimbo, Oscar Pereira Tapia, asumió el Municipio con una deuda de $11.500 millones. «En ese tiempo la demanda de la comunidad era alta y mi padre fue muy inteligente al pedir un adelanto de $500 millones, dinero que ingresó a las arcas municipales a través de la cuenta de inversión de la Secretaría Comunal de Planificación y se materializaron en obras que todos conocemos y que sabemos son de la comunidad».

PIDEN DETALLES

No obsante, se pidio un informe detallado con todas las obras de adelanto comunal que se pudieron materializar con ese adelanto hecho por la concesionaria.

Al Asesor Jurídico también se pidió otro informe que aclare si el retraso que aduce la empresa en la aprobación del anteproyecto por parte del Municipio es un plazo que se suma al que tenía para construir el edificio para los estacionamientos subterráneos.

ECM Ingeniería mantiene la concesión de 351 estacionamientos. El municipio percibe mensualmente el 4% de las ventas netas, lo que promedia 2 millones de pesos, dineros que van amortizando el adelanto de 2011.

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

Respecto de los plazos por la construcción de los estacionamientos subterráneos en el centro de Coquimbo, profesionales de los Departamentos de Tránsito y Secplan del Municipio y el Gerente de la empresa concesioanria, Cristian Coronel, dieron explicaciones.

Durante la sesión de ayer se informó que el año 2011 el Municipio de Coquimbo encargó a una consultora externa elaborar las bases de licitación para la concesión de estacionamientos subterráneos y de superficie en la comuna de Coquimbo.

ECM INGENIERÍA fue la única que presentó antecedentes, y se adjudicó el contrato de concesión por 35 años.

Este documento obligaba a la empresa a diseñar y construir a su costo, en un plazo de 6 años, un edificio ubicado debajo de la Plaza Gabriela Mistral, en el centro de la ciudad, a contar del inicio del período de explotación, es decir, desde la fecha de la firma del contrato, que se hizo efectiva el 01 de octubre de 2011.

Sin embargo, a poco más de un mes y medio de cumplirse el plazo, las obras de este edificio subterráneo aún no se inician y el Municipio no ha recibido el proyecto final para su construcción.

El Alcalde Marcelo Pereira explica que «han existido algunas trabas en el proceso que no han sido culpa de la concesionaria, por lo que el plazo para la construcción del edificio podría extenderse».

El Concesionario indicó que el Municipio se demoró un par de años en aprobar el anteproyecto de estacionamientos que la empresa presentó en 2011 y actualmente aún se encuentra entrampado a nivel del Gobierno Regional».

Pereira se comprometió a hacer gestiones para agilizar la aprobación del proyecto a construir y se pueda iniciar, en el más breve plazo, la ejecución de este edificio subterráneo.

«Los nuevos estacionamientos bajo superficie permitirán rescatar y dinamizar el céntrico barrio comercial de Coquimbo», señala. «Este Alcalde se la está jugando para que el centro de Coquimbo no muera y en ese sentido voy a ser un ente fiscalizador para que se respeten los tiempos y se construya lo más rápido posible (estacionamiento subterráneo). Prontamente abrirá sus puertas el Mall Vivo y quiero dejar en claro que no tengo nada en contra del centro comercial, al contrario, estoy orgulloso de que Coquimbo siga creciendo, pero conozco de cerca la preocupación de los integrantes de la Cámara de Comercio, pues no saben cómo van a ser afectados con la apertura de este establecimiento».

Cristian Coronel, Gerente de ECM INGENIERÍA, estima que entre 6 meses a un año podrían estar en condiciones de iniciar las obras, en la medida que se otorguen los permisos correspondientes, sobre todo lo referido al de impacto medioambiental, y aproximadamente 4 años, para la construcción del edificio subterráneo.