80% de colegios municipales se sumaría al paro en la región

El presidente comunal La Serena, Mario Sánchez, dijo a Diario LA REGIÓN que hasta el día de ayer llevaba 27 de los 33 municipalizados adheridos.

A las 11:30 horas los docentes, con apoyo de apoderados, se trasladarán desde calle Las Casas hasta el frontis de la Intendencia.

Mientras que a nivel regional un 60% de los establecimientos educacionales estaban adheridos al paro ayer por la tarde, cifra que según la directiva regional podría alcanzar el 75% a 80% de adhesión.

El Colegio de Profesores determinó en su última asamblea paro nacional por tres instancias explica el presidente regional del Colegio de Profesores, Jorge Munizaga.

Primero, el rechazo a la Ley de Nueva Educación Pública que busca la desmunicipalización. «Nosotros queremos una desmunicipalización, pero queremos una vuelta al Ministerio de Educación, además la representatividad del Colegio de Profesores no se ve en ninguna parte en los servicios, ni locales ni provinciales, que se van a instalar».

En segundo lugar, la paralización hace referencia al alto endeudamiento que mantienen ciertos municipios con los profesores, donde destacó el caso de La Serena con más de $2.300 millones solo en concepto previsional a los docentes.

«Una tercera instancia que tiene que ver con la primera deuda histórica que desde hace bastante tiempo hay más de 21 mil profesores que han fallecido esperando el pago de un Bono Compensatorio que no se ha hecho y nosotros hemos tratado de negociar primero con el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, luego con el gobierno del Presidente Piñera y ahora nuevamente con la Presidenta Bachelet y no hemos tenido ninguna respuesta y además de eso estamos nosotros demandando, a nivel nacional obviamente y regional, a los municipios por el Bono Proporcional de la ley 19.933».

«Nosotros tuvimos una reunión como directorio la semana pasada, el miércoles pasado, con el secretario ministerial de Educación y le consultamos qué iba a pasar si se aprobaba esta nueva ley con la deuda que tienen los municipios y nos manifestó que, primero, era una muy buena pregunta y segundo que era muy difícil de responder que él entendía que quienes tenían que asumir la responsabilidad eran los municipios» agregó Munizaga.

Con respecto al movimiento, el edil de La Serena, Roberto Jacob, señaló que «antiguamente teníamos 25 mil alumnos, hoy día tenemos 11 mil, la mitad de subvención que recibimos y tenemos la misma planta docente, los mismos colegios, y menos alumnos, entonces es imposible que se pueda financiar».

Agregó que espera poder regularizar la deuda previsional poco a poco.

«Nosotros hemos estado pagando previsiones a medida que podemos, la semana pasada pagamos 150 millones, hoy día estamos esperando una plata que va a llegar más otro aporte que voy a hacer yo para pagar otro mes más y así dejar finiquitado el 2017 y en unos dos o tres meses tener finiquitado lo que nos queda del 2016 y después unos medios meses del 2015 y con eso nosotros pretendemos que a lo menos a los profesores de planta que se le deben la previsión va a quedar solucionado» finalizó Jacob.

Los profesores han dispuestos turnos éticos para atender comedores ya que este personal estará le paro también.