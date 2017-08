Integran a comunidad haitiana al aniversario de La Serena con programas en kreyòl

Como una forma de mostrar que la integración con los inmigrantes que han llegado a la ciudad de La Serena es real, el municipio local decidió integrar a la comunidad haitiana en la celebración de su aniversario 473. Es así como por primera vez en su historia el programa oficial de actividades es traducido al kreyòl, lengua criolla de Haití.

Esto se logró gracia a la ayuda de Manis Vernizier, ciudadano haitiano quien llegó a Chile en junio de 2013 y hoy trabaja en el Fundo Renacer de Monárdez.

«Mi primo que estaba acá en La Serena me dijo que acá estaba bueno y me invitó. Necesitaba una carta de invitación antes….ahora uno compra el pasaje y reservación de hotel…. me siento feliz, mucha gente simpática….me cuesta mucho entender porque hablan muy rápido….y de a poco fui aprendiendo el español», indicó.

Pero esa dificultad que él sufrió con el idioma español al principio no quería que su hija Erlanda también lo viviera. Es por ello que decidió crear un diccionario.

«Mi familia llegó en marzo de este año y ahí yo creé el diccionario para mi hija porque ella llegaría al colegio y no iba a entender nada. Yo empecé a darle algunas palabras y se pudo comunicar con sus compañeros. Ella no sabía nada de español. Ellos han ido aprendiendo conmigo. La pronunciación es lo más difícil y la palabra chilena tiene dos sentidos, ese es el problema. Yo cuando no entiendo nada me quedo plop», afirmó Vernizier.

El diccionario hoy ocupa un cuaderno entero y ha sido de gran ayuda para su familia. «En el diccionario yo empecé desde la cabeza hacia abajo, describí el cuerpo, puse las frutas, los saludos, los días, meses y ahora con la pizarra voy a seguir agregando más palabras», aseguró

Pero sus conocimientos de español hoy los quiso compartir con todos sus compatriotas que viven en La Serena. Es así como junto al municipio trabajó en la traducción de todo el programa oficial del aniversario. Es así como ahora es posible ver dicho programa en kreyòl además, del frontis de la municipalidad, en el módulo de información turística de calle Prat y la Iglesia Santa Inés.