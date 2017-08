PDI incauta más de 150 kilos de drogas

Un nuevo golpe al narcotráfico dieron los detectives de la PDI, tras desarticular una organización criminal, compuesta por tres personas, todos mayores de edad y dedicadas, hace bastante tiempo, al tráfico de drogas. El procedimiento se efectuó en la Ruta 5 Norte y el modus operandi de los sujetos detenidos era ingresar la droga desde Bolivia, escondida en el pick up de una camioneta para luego trasladarla a la Región de Valparaíso.

«Mediante un control carretero realizado en la Ruta 5 Norte y gracias a la labor del can detector de drogas «Goliat» se logró sacar de circulación más de 190 mil dosis. El modus operandi era utilizar dos vehículos, donde uno de éstos hacía el trabajo de seguridad, ya que su tripulante mantenía contacto radial con la camioneta que transportaba la droga», indicó el Comisario Marcelo Chepillo de la Brigada Antinarcóticos de la PDI.

La operación DAKOTA se realizó en coordinación con el Ministerio Público y permitió incautar un total de 144.989,8 dosis de marihuana prensada y de 62.796 dosis de cocaína base, avaluadas en la suma de $787.745.000.

Para el Fiscal Regional Adrián Vega el procedimiento es bastante exitoso, sobre todo si se hace con el profesionalismo y logística que lo efectuaron los funcionarios de la PDI. «Son delitos graves que afectan a la salud pública y que es muy dañina por sobre todo por los precursores químicos utilizados. Es un delito de tráfico de drogas en grandes cantidades, articulo N°3 de la Ley 20.000. Las penas son penas de crimen y esperemos que éstas sean disuasivas y ejemplificadoras por este tipo de delitos que flagela a la sociedad día a día».

Por su parte, el Gobernador del Elqui, Américo Giovine, felicitó a la PDI por el trabajo realizado.

«Transmitir a la comunidad que estos actos son parte de un proceso que estamos trabajando como región, en unión a las policías, justamente en ir desbaratando no solamente temas relacionados con las drogas, sino el robo de vehículos y asaltos que tanto preocupan a la sociedad».

Cabe mencionar que en el procedimiento se incautaron 08 teléfonos celulares, 01 camioneta marca Dodge (la cual mantenía encargo por robo), 01 camioneta marca Chevrolet, 04 handy y la suma de $11.000 en dinero en efectivo.

Por orden del fiscal de turno, la droga será remitida al Servicio de Salud para su posterior destrucción y los tres detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de La Serena para su control de detención.