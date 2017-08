Funcionaria de Cesfam de Ovalle es agredida con golpes por paciente

Un hecho desagradable vivió una de las funcionarias del Cesfam Jorge Jordán Domic, ubicado en la población Carmelitana, en la parte alta de Ovalle. La situación se originó alrededor de las 8:45 de la mañana, cuando un paciente, que frecuenta el centro de salud, solicitó un tipo de tratamiento en el área dental. El tema es que desde las 8 hasta las 9:30 de la mañana se tratan sólo casos de urgencia, y su caso no tenía estas características. Fue así como una de las profesionales del área les explicó la situación y esta persona se alteró y propinó golpes en el box de atención, quebrando una de las ventanas, lo que provocó que la enfermera resultara con cortes en uno de sus brazos y en el rostro.

En el centro de salud aseguran que esta persona llegó al lugar con una actitud agresiva y desafiante, pero nunca se imaginaron que esto se traduciría en una agresión. Además, el agresor emitió amenazas de muerte contra la funcionaria, por lo que la dirección del establecimiento solicitó la presencia de Carabineros, quienes, finalmente, lo detuvieron.

El director del Cesfam Jorge Jordán, Carlos Guede indicó que no corresponde que «los usuarios reaccionen de esta manera, porque nosotros tenemos una Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, donde los usuarios pueden manifestar su descontento, porque está dentro de sus derechos». Guede agregó que uno de los deberes de los usuarios según la ley 29.584 de derechos y deberes de los pacientes «exige tratar respetuosamente al personal de salud y también como deber exige informarse de los procesos de reclamo, para no llegar a este tipo de situaciones».

Se realizó la constancia en Carabineros y los afectados realizarán las acciones legales correspondientes por los hechos ocurridos.

El individuo identificado como F.M.S, de 25 años, también se vio involucrado en un hecho que afectó a profesores del Colegio El Ingenio, a quienes les hizo destrozos de sus automóviles y además agredió a un alumno del establecimiento hace unas semanas.