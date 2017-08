2.000 trabajadores de la educación marcharon por calles de La Serena

«Sin subvenciones, sin sostenedor» fueron los gritos que a coro se escuchaban de la movilización de los trabajadores de la educación que durante la mañana de ayer convocó a más de 2 mil personas que se juntaron en la sede comunal del Colegio de Profesores en calle Las Casas para salir a marchar en adhesión al paro nacional convocado por el gremio luego de su asamblea nacional a principio de este mes.

Una movilización que contó con la presencia de 32 establecimientos municipales de la comuna, 10 establecimientos unidocentes, más la adhesión del colegio particular subvencionado Rukalaf, el Sindicato de los Asistentes de la Educación y el Sindicato de la Corporación Municipal de Jardines Infantiles.

Con más de tres cuadras de trabajadores de la educación marchando, los manifestantes recorrieron las calles del centro de La Serena donde se instalaron en primera instancia en las afueras de la Municipalidad de La Serena a exigir el pago de las deudas que mantiene la Corporación Gabriel González Videla para luego trasladarse al frontis de la Intendencia.

Una paralización de 24 horas en rechazo de la Ley Nueva de Educación Pública, que entre otros aspectos afecta a más de mil docentes de la zona quienes aseguran que de no regularizarse el pago adeudado al momento del cambio de sostenedor, se volvería a generar otra deuda histórica.

Vinka Fica, vicepresidenta comunal del Colegio de Profesores, manifestó que «yo creo que por más que nos pagaran las deudas y tuviéramos saldado el tema laboral, hay ciertas cosas de la ley que hay que modificarlas, siempre se pensó que íbamos a ser traspasados de nuevo al Ministerio de Educación y que volveríamos a ser empleados públicos y que las escuelas iban a volver al Ministerio, sin embargo sigue existiendo en esta nueva figura de sostenedor, sigue primando una visión neoliberal y de marcado de la educación».

Temas que según el Colegio de Profesores han planteado en las mesas de diálogo nacionales y no han sido escuchadas, pero que consideran son aspectos de la ley que deben ser modificados, de los que destacan tres puntos. Que el financiamiento se realice por matrícula y no por asistencia de los alumnos para así contar con presupuesto fijo, sobre las atribuciones que tendrían los directores de las escuelas, las que incluyen la potestad de contratar y despedir personal, y finalmente la estandarización de la educación con instrumentos de medición que no se adaptan a los contextos de cada realidad.

«Esta es la primera paralización porque vendrán otras probablemente y las acciones debieran ser más radicales con tal de lograr el objetivo de paralizar sustancialmente este nuevo proyecto de ley que se nos viene encima» indicó Mario Sánchez, presidente comunal del Colegio de Profesores.

«Hablamos de la deuda previsional, pero son varios tipos de deuda, estamos como top 5 en cuanto a municipios endeudados y nosotros siempre lo planteamos desde el punto de vista de los profesores y resulta que la deuda también se traslada a los asistentes de la educación, también en el mundo de la salud, etc. Estamos hablando de la deuda previsional, compromisos personales que han adquirido los trabajadores, deudas con los establecimientos educacionales, entonces la deuda es bastante alta» agregó Sánchez.

Asimismo, señaló que la propuesta del alcalde Roberto Jacob de una Ley Corta no era solución, ya que solo liberaba los mil millones retenidos y no servían para cubrir los más de $5 mil millones que se adeudan solo a los docentes sin contar los asistentes de la educación, «el problema es que la Corporación tiene un sistema que no ha acabado, si ellos nos siguen descontando, pero o pagando el problema subsiste, el problema está en la gestión».

Problemas que Fica asegura están afectando a los establecimientos y los alumnos, ya que «las platas que traspasa el Ministerio por los distintos programas o ítemes a la Corporación Municipal no están llegando en su totalidad a las escuelas y eso se ve reflejado en cosas muy cotidianas como por ejemplo que hay escuelas que tienen el teléfono cortado, niños que no tienen ducha con agua caliente, hay materiales e insumos que se necesitan y no están llegando y todas esas cosas están mermando el objetivo de la educación pública».