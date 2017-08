LLEGÓ LA HORA DE MELIVILÚ

El próximo 27 de agosto, el capitán y delantero de Coquimbo Unido, Leonardo Monje está pronto a cumplir un año sin marcar goles por el torneo de Primera B vistiendo la camiseta aurinegra. El tema preocupa, no solo a él sino que a los hinchas porteños que más que un jugador táctico, entienden que necesitan un goleador en el área.

Y al parecer el cuerpo técnico encabezado por Patricio Graff decidió tomar cartas en el asunto porque ayer, en la práctica de fútbol que se llevó a cabo en el complejo Las Rosas, Monje pasó a entrenar en el equipo B cediendo su puesto a Camilo Melivilú.

Hasta el momento, el atacante ex Audax Italiano, 1, 83 de estatura, sería parte del once titular que enfrentará a Ñublense este sábado a las 19 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, al cual también regresaría Diego Carrasco, tras cumplir la fecha de suspensión por ser expulsado ante Cobresal.

Melivilú agradece la confianza que le está dando hasta el momento el técnico, quien hoy debe confirmar si el delantero definitivamente reemplazará en el centro del ataque al capitán porteño. “Estaba esperando esta oportunidad. Agradezco la confianza que me está entregando el profe y espero retribuirle con goles. Para eso vine, para aportar con goles al equipo”, precisó el atacante quien registra pasos por Unión San Felipe y Deportes Copiapó.

El atacante sabe que se enfrentará a dos centrales que tienen altura (Rojas y Pedreira) y a una defensa muy cerrada a la cual aún no le han logrado marcar goles. “Será un partido difícil, ellos se cierran bastante bien atrás. Hemos estado analizando al rival, creo que tener el balón será la clave del partido para hacerles daño. Ñublense tiene jugadores experimentados en defensa, pero nosotros también tenemos lo nuestro, llegamos al gol y hay que saber aprovecharlas”, argumentó Melivilú.

Si la decisión del DT trajo o no resultados se verá el sábado, donde con los goles de quien sea, Coquimbo Unido buscará quedarse con los tres puntos que le permitan volver a la parte alta de la tabla de posiciones del torneo de Transición de la Primera B.