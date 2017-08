La triste separación de Daniel “Huevo” Fuenzalida

El animador Daniel Fuenzalida no lo está pasando bien, ya que atraviesa una compleja separación. Tras diez años junto a Pamela Cifuentes, todo terminó abruptamente.

En el late “Síganme los buenos” de Vive TV, “El Huevo” contó que este quiebre ocurrió hace más de un año, pero recién ahora decidió hacerlo público. “Ya no estoy con ella. Tengo una buena relación, pero ya no vivimos juntos”, le contó a Julio César Rodríguez.

Revelando además por qué los medios no sabían de esta noticia, ” yo hago las cosas piola, tranquilo. Se terminó en buenos términos, seguimos hasta el día de hoy conversando, en una muy bonita relación” aseguró.