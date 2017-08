Marcharon a favor de Dominga

La movilización fue convocada por la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) a la que se sumó la Mesa Comunal de La Higuera, a favor del proyecto minero portuario Dominga.

En las consignas responsabilizan al gobierno por la alta tasa de desempleo de la Región de Coquimbo.

Giselle Galleguillos, de Caleta Los Hornos, vocera de la Mesa, señaló que «lo que queremos es que el Comité de Ministros se pronuncie a favor del proyecto Dominga. Somos una comuna y una región que merece más oportunidades de empleo y desarrollo. No vamos a parar; vamos a seguir manifestándonos hasta que ellos (el gobierno) lo aprueben».

Los manifestantes recalcaron que la Región de Coquimbo no puede «perder la oportunidad de desarrollar proyectos que generarán empleo. Estamos a favor de que haya empleo y sueldo digno para los trabajadores de la región», apuntó Aliro Chamorro, presidente regional de la CAT.

Jorge Campusano, de Los Choros, agregó que «logramos convocar a más de 150 personas y queremos decir con fuerza que estas manifestaciones que no se detendrán hasta que el Comité de Ministros se manifieste a favor de Dominga».

La Mesa Comunal es una organización social compuesta por 8 Mesas Territoriales.