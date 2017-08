Empresa sanitaria llama a hacer uso responsable del servicio

La paciencia de las empresas del Barrio Industrial de Coquimbo se acabó. Es que el constante colapso del sistema de alcantarillado y las consecuencias de ello en su normal funcionamiento les ha llevado a exigir una solución inmediata al problema.

Anteayer se produjo uno de los peores episodios, lo que provocó que muchas de las empresas debiera interrumpir sus funciones normales y que los trabajadores no pudieron alimentarse normalmente por el constante mal olor.

«Estos son episodios que hemos tenido generalmente cuando llueve se colapsa el sistema de alcantarillado y en algunas oportunidades también se colapsa el sistema, pero por negligencia de algunas pesqueras que lanzan los sólidos al alcantarillado. Hoy (ayer) tuvimos un reventón de cámaras que fue bastante importante, incluso se llegaron a colapsar las instalaciones interiores de los galpones que hay aquí en el interior del Barrio Industrial», afirmó Patricio Araya, presidente de Asoinco.

El empresario aseguró que el sistema de alcantarillado hoy no está preparado para la gran cantidad de empresas que han llegado al Barrio Industrial.

«Ese es un tema de larga data aquí y no lo han solucionado. Más ahora que ha crecido el Barrio Industrial y han ido urbanizando calles. Es un tema de mal diseño de la solución de los alcantarillados para una zona industrial y también cuando están a full producción algunas pesqueras. A pesar que ellos nos dicen que cumplen con la normativa y el desecho de riles, los materiales principales que taponean el alcantarillado son los restos de productos marino», afirmó.

Patricio Araya indicó que ha habido conversaciones con la empresa sanitaria Aguas del Valle para buscar una solución definitiva al problema.

«La empresa sanitaria nos dice que la solución que van a dar ellos de aquí a fin de año es que van a poner unás cámaras donde decanten los sólidos para impedir que colapsen los colectores del alcantarillado. Esa sería una buena solución para nosotros. Esperamos que se cumpla y lo hagan de aquí a fin de año», dijo.

Sobre esta situación, Aguas del Valle señaló ayer que «en el momento en que se ingresó la solicitud, un equipo se dirigió a terreno para verificar la situación, procediendo a desobstruir el colector y posteriormente hacer limpieza y sanitización del entorno». Agregando que en el lugar donde se ocasionó el colapso del alcantarillado, se constató «la presencia de tierra, piedras, trapos y resto de camarones ajenos a nuestra red».

La empresa sanitaria pidió a los vecinos de los sectores aledaños al incidente «realizar un uso responsable de la red, de forma de proteger las instalaciones de cada hogar, comunidad y por supuesto del medio ambiente», además, de recordar que «estas redes de recolección están diseñadas para transportar sólo aguas servidas y no para utilizarlo como basurero».