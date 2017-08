Ponen posible fecha para licitar planta desaladora

En agosto de 2014 la empresa CKC presentó a la Dirección General de Obras Públicas el proyecto «Sistema de Desalación para la Cuarta Región de Coquimbo». La iniciativa busca desarrollar los estudios que permitan dotar a la zona de una serie de plantas desalinizadoras multipropósito, es decir, que puedan satisfacer las necesidades hídricas de sectores como la minería, agricultura o el consumo humano.

La iniciativa había sido declarada de interés regional por la intendencia y la Secretaría Regional Ministerios del MOP debido al alto impacto que una iniciativa como ésta puede tener en una región con alto déficit hídrico. Ayer, el intendente Claudio Ibáñez anunció que el Consejo de Concesiones del MOP declaró esta iniciativa como de interés público.

De esta forma los estudios preliminares realizados por la empresa CKC deberán ser completados y estar finalizados en un plazo máximo de 22 meses. Dichos estudios serán la base para una licitación internacional que permita buscar una empresa que realice la construcción y operación del sistema de planta desaladoras.

«Estamos convencidos que los sistemas de desalación también son una fuente que los puede inyectar el agua necesaria, pero además hay que analizarlo para que sea rentable. Por eso tenemos que avanzar hacia una mirada de multipropósito, tanto, para consumo humano como para los proyectos productivos del sector agrícola, vinculados al sector minero, pero además con una mirada regional, por lo tanto tenemos que analizar todo el sistema de desalación…. y ésta es una mirada también desde el sector privado y esto no tiene ningún costo para el Estado porque son ellos los que asumen el riesgo de generar estas inversiones en los estudios que sean necesarios», indicó el intendente Claudio Ibáñez.

«A partir de la declaración de interés público se han intensificado los estudios. Ellos implican ahora financiamiento adicional para investigaciones de ingeniería, determinación de lugares dentro de la región más óptimos desde el punto de vista territorial, de ingeniería, medioambiental y que permitan ser lugares estratégicos para abastecer la demanda tanto de los requerimientos agrícolas, consumo humano y de minería de manera que pueda por ejemplo a través de este sistema llenarse embalses o llegar directamente hacia los lugares de mayor requerimiento», indicó a LA REGIÓN José Antonio Ramírez, gerente general de la empresa CKC.

La iniciativa contempla además estudios de demanda del recurso hídrico en las tres provincias de la región. «Los estudios más avanzados están en Elqui y Limarí, pero aquí se va a hacer un estudio para la región en general», afirmó Ramírez.

El ejecutivo anunció además que ya existen empresas internacionales que han tomado contacto para manifestar su interés por esta iniciativa.

«La idea es poder ir entregándoles todos los antecedentes para que puedan ir preparando sus formas de participación en esta licitación internacional. Además, se está contactando a todos los requirentes de recursos hídricos, agroindustria, agricultura, minería…. proyectos mineros para que tengan asegurados sus recursos hídricos y puedan desarrollarlos de manera sustentable», afirmó el gerente general de CKC.

En tanto, la seremi del MOP, Mirtha Meléndez, indicó que con esta iniciativa la Región de Coquimbo será pionera.

«Esta no es la típica concesión, sino que toda la preinversión la realiza un privado y luego el proyecto lo toma el Ministerio de Obras Públicas y lo licita. Esta iniciativa es muy buena porque se analiza un sistema de desalación que podría pasar por una, dos o tres plantas desaladoras, aun no está definido cuántas o en qué sectores… lo que me agrada es que la empresa está abordando el multipropósito para el uso del agua», afirmó.