LA SERENA VA POR EL PUNTERO

Un comienzo de semana agitado tuvo Deportes La Serena, elenco que tras caer con Unión La Calera se vio enredado en la polémica por el rumor de que algunos dirigentes habrían solicitado a hinchas que a través de las redes sociales ejercieran presión para que destituyeran al técnico Jaime García.

El lunes, los dirigentes se reunieron con el DT, y ya el miércoles, el gerente de la institución Milko Leguas salió a dar un respaldo público al entrenador para que junto al plantel se concentrara solamente en doblegar al puntero hoy a las 15:30 horas en La Portada.

Ya metido derechamente en la cancha, García apuntó a buscar las mejores altermativas para suplir a los suspendidos y lesionados en el equipo.

Para su fortuna, recuperó al defensor paraguayo Jorge Aquino y al «relojito» del mediocampo, Alan Muñoz. Eso si, en la última línea sigue suspendido Rodrigo Brito, mientras que Claudio Meneses también quedó descartado por una fuerte contractura muscular.

En la zona media, Patricio Rubina recibió una fecha de cstigo por la expulsión sufrida en la fecha pasada, lo mismo que el delantero colombiano, John Jairo Mosquera.

Por ellos, ingresarían al once titular Franco Segovia -esta vez en su puesto habitual- y Felipe Venegas, el joven atacante que la temporada pasada se transformó en el goleador de Barnechea.

«Sabemos que es un rival difícil. Pero estamos tranquilos en que podemos recuperar nuestro fútbol y hacernos fuertes en casa», señaló en la previa del compromiso, el volante Alan Muñoz.

El canterano agregó que «estos puntos son vitales para luchar por lo que queremos que es salir campeón del Transición. Jugando en casa no podemos dejar escapar puntos».

En cuanto al once titular, en la última práctica surgió una sola duda. El capitán Mauricio Salazar presentó una molestia muscular saliendo del entrenamiento minutos antes por precausión. Su inclusión será evaluada hasta antes del inicio del compromiso.

Los granates podrían formar con Pedro Carrizo, en el arco; Jonathan Suazo, Mario Parra, Jorge Aquino y Jovany Campusano, en defensa; Alan Muñoz, Franco Segovia, Albano Becicca y Aníbal Carvallo, en el mediocampo, dejando a Felipe Venegas y Mauricio Salazar, en delantera.

De no llegar el «Ingeniero», el DT serenense optaría por adelantar unos metros a Carvallo y entraría a la zona de mediocampo, Cristóbal Marín.