Jacob espera que Tranvía llegue a Las Compañías en futuras etapas

Como publicamos en nuestra edición de ayer sábado, durante la ultima reunión de la Mesa Conurbación La Serena – Coquimbo, se analizó el proyecto que busca construir un tranvía o tren de superficie entre ambas comunas. En dicha instancia, presidida por el intendente Claudio Ibáñez, se confirmó que su trazado no comenzará en el sector de Las Compañías como se había anunciado.

El Jefe de la unidad de nuevos proyectos de la Dirección del Concesiones del MOP, e inspector fiscal de estudio tranvía, Javier Velásquez, indicó que «con respecto a Las Compañías ha sido un poco más difícil porque la demanda en los horarios fuera de punta que son aproximadamente 10 horas del día aún es muy baja. Si bien en la presentación se ha visto que hay una alta demanda, eso es en los horarios punta, en las mañanas y tardes, y no así durante el día, eso dificulta la posibilidad de justificarla desde el punto de vista de la rentabilidad social».

El experto indicó que otro de los aspectos que complicó la llegada del tranvía al sector de Las Compañías fue la propia geografía de la zona. «Tenemos un problema que encarece el proyecto porque las pendientes que tiene que superar el tren son demasiado altas, están realmente al límite, son del 11 por ciento y eso es mucho para un tren. Todos esos temas se podrán ir resolviendo a futuro con la llegada de nuevas y mejores tecnologías», dijo.

RED COMPLETA

Ante esta decisión hablamos con el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, quien indicó que lo importante es comenzar. «Yo creo que ésta es una primera etapa. Esto es igual que el Metro que con el tiempo se va expandiendo y creo que lo más importante es poder licitar, no importa que sea el trazado más pequeño del que se había señalado. Lo importante es que se pueda realizar. Los estudios deben indicar que por costo y otros factores no se puede empezar tan grande», dijo a LA REGIÓN.

El edil afirmó sin embargo, que «lo ideal es poder unir a Las Compañías, pero eso será en una próxima etapa. A mí lo que me deja muy conforme es que se está avanzando en lo que parecía un sueño y hoy podemos decir que en un corto plazo esto será una realidad. Lo importante además es que va a pasar por Balmaceda, que es un tramo largo y que le va a dar otro aspecto a la ciudad. El ideal es que después se haga una red completa que llegue a los centro urbanos más poblados. Pero eso también tendrá que ver con el éxito que tenga y su operatividad».

El trazado propuesto para el tranvía considera 14 kilómetros y 20 estaciones entre el Hospital de Coquimbo y la esquina de las avenidas Francisco de Aguirre y Balmaceda.

Esta iniciativa ha implicado una serie de estudios territoriales, ambientales, de ingeniería, expropiaciones, demanda y evaluación social, impacto en el sistema de transporte y participación ciudadana. Se espera que la licitación internacional se pueda llevar a cabo durante 2018.