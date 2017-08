Municipio mejora caminos a sector Rinconada El Sauce

Una inmediata respuesta hubo del municipio de Coquimbo a las quejas de vecinos y empresarios del transporte por el mal estado en que estaban los caminos interiores hacia el sector La Rinconada y El Sauce, en Coquimbo. Ayer, a primera hora, aparecieron maquinarias, camiones y personal para arreglar esas vías.

En el municipio se dijo que era un trabajo programado con anticipación y que surge como respuesta a una solicitud que en tal sentido habían planteado los vecinos al alcalde.

Ese mal estado de los caminos de tierra dañados en las últimas lluvias también se ve afectado por desvíos necesarios para los arreglos que se realizan en esos tramos. Esto había llevado a que el gremio de transporte de pasajeros, LISANCO, anunciara la suspensión temporal del servicio.

A su vez, había reaccionado el diputado Daniel Núñez quien dijo que acudiría a instancias legales pues le parecía un acto de irresponsabilidad e injusticia que se dejara de atender a los vecinos de ese sector que necesitan trasladarse al trabajo o a los colegios y no tienen otra manera de hacerlo que no sea por el sistema de taxibuses.

Desde el municipio se informó pasado el mediodía que «consciente de la problemática que viven diariamente los vecinos y vecinas del sector El Sauce y La Rinconada de Coquimbo, debido al mal estado de los caminos de acceso a sus viviendas, el alcalde Marcelo Pereira dispuso que a través de la Dirección de Aseo y Ornato se efectuaran durante el sábado trabajos de estabilizado y rehabilitación de los caminos interiores, que permitieran devolver a la brevedad la transitabilidad a las vías.

Admiten que los vecinos, que han experimentado un aumento explosivo de su población, debido al desarrollo inmobiliario que ha vivido el sector, han dejado sentir la molestia por el mal estado de los caminos, situación generada principalmente por los desvíos que están efectuando las empresas que realizan obras en el sector y que han llegado incluso a ocasionar la suspensión del servicio de locomoción colectiva mayor.

Miguel Osses Campos, vecino del sector, comenta que a raíz del desvío generado en el camino de acceso a la Avenida El Sauce hace aproximadamente un mes autos particulares y locomoción colectiva mayor están transitando por caminos interiores, provocando su desgaste y aumentando el mal estado de la vía.

«Es muy peligroso para nosotros y para los automovilistas transitar por el camino. Me parece muy bien que el municipio haya efectuado estos trabajos para emparejar la vía y hacer menos dificultoso el tránsito por el sector», señaló.

Durante el viernes y el sábado el municipio dispuso el 100% de la maquinaria municipal para mejorar la transitabilidad de los caminos.

Se trabajó en ambas jornadas con motoniveladora, retroexcavadora y camiones tolva, para colocar el estabilizado y el material de relleno.

Desde el municipio se dijo a LA REGIÓN que se harán gestiones ante las empresas que están efectuando trabajos en el sector para que aborden como corresponde esta problemática.

«Estamos haciendo eco del sentir de la comunidad y dando respuesta a la demanda de tener un acceso seguro y en buenas condiciones para llegar a sus hogares, para ello, hemos dispuesto de recursos humanos y técnicos para devolverle la transitabilidad a las vías y que nuestros vecinos y vecinas puedan acceder al servicio de la locomoción colectiva mayor que había tomado la decisión de no efectuar su recorrido por el mal estado de las calles», indicó el edil.

Pereira afirmó además que «iniciaremos desde el Municipio los contactos con Vialidad para que sea esta entidad la encargada de generar el nexo con las empresas que operan en el sector y que han efectuado los desvíos, para exigirles que se responsabilicen de la mantención de los caminos y los mantengan en óptimas condiciones para el desplazamiento de conductores y peatones».

Durante la jornada del sábado, los caminos interiores ya quedaron en condiciones para ser transitados por la comunidad.