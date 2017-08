Frente Amplio llega a acuerdo con Mayol y podrá ser candidato por Distrito 10

El Frente Amplio (FA) y Alberto Mayol llegaron a un acuerdo y podrá ser candidato al Distrito 10 luego de que la semana pasada se le prohibiera participar en cualquier candidatura. La ex carta presidencial del FA, que perdió con Beatriz Sánchez, señaló que “se otorga la posibilidad, dado que no estaba la prohibición sobre la mesa, de ir por el Distrito 10. Ni siquiera se habló de otro distrito, no hubo otras ofertas de ningún tipo, no hubo una negociación, hubo una conversación, un diálogo para establecer los principios y normas que nos van a seguir rigiendo”.

En un documento que fue firmado por los representantes de la coalición, se señaló que “la mesa del Frente Amplio reconoce los diversos errores que ha tenido el presente proceso. Entre ellos, responder la discusión por la prensa, no abrir espacio previo a la expresión de los puntos de vista de distintos actores, ni construir el espacio formal de diálogo antes de la resolución adoptada a comienzos de esta semana que afectó a Alberto”.

“Alberto lamenta profundamente el daño que pudo haber causado a todos los frenteamplistas el trato brindado a compañeros y compañeras en las últimas semanas. En particular, a Natalia Castillo a quien dio un trato inadecuado y acusó de faltar a la verdad, sin que se abriera entre ambos un espacio previo de entendimiento conjunto”, agregó.