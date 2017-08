El granate se recuperó ante un grande de la división

El triunfo de Deportes La Serena llegó en el momento justo, para no perder pisada en la tabla de posiciones del torneo de Transición de la Primera B y para acallar las voces que cuestionaban al técnico Jaime García.

Lo cierto es que el granate hizo un partido redondo frente a San Marcos de Arica, equipo que es candidato al título dentro de la división, por lo cual es doble mérito.

A criterio del técnico Jaime García, el partido «habría sido distinto si marcan en la primera ocasión que tuvieron. Arica es un equipo avezado, de mucha experiencia, le tratamos de cortar las línea en el medio, de nosotros estar ordenados y dio resultado».

El DT serenense también se refirió a la semana que vivió por causa de los malos resultados obtenidos, expresando que «yo me enfoco en lo que pasa en la cancha, es parte de lo que un DT debe pasar. Cuando hay buena vibra en el estadio todo cambia para mejor. Estoy en un puesto que todos quieren, pero uno no más dirige. No quiero ponerme a hablar cosas malas, necesito que mi equipo este bien, poner los pies sobre la tierra y enfocarme a seguir por el mismo camino».

El próximo desafío de los granates será en calidad de visita frente a Rangers de Talca, equipo al que enfrentarán el domingo a las 20:30 horas para la televisión.

Para este encuentro, el DT García, recupera a Patricio Rubina y John Jairo Mosquera, quienes cumplieron el castigo impuesto por la expulsión en el encuentro ante La Calera. Claro que es difícil modificar un equipo que viene de ganar.