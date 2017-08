Fran Figari: Mi tema es ayudar a la gente

La joven coquimbana, profesional sicóloga, postula a un cargo como diputada por RN como una proyección del trabajo que realizara como Directora Regional del SERNAM en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

“Llevamos pocos días de campaña pero han sido suficientes para darnos cuenta que esta candidatura engancha con la gente. Razones tenemos: en primer lugar, son de la zona, la gente me conoce o conoce a nuestra familia y eso lo valoran y consideran. Segundo, como persona siempre he sido una luchadora, conozco las vicisitudes de la vida y eso me hace más cercana la gente y, tercero, he sido siempre una persona comprometida por las causas de bien común, mi tema es trabajar por la gente, simplemente”, expresa a modo de presentación.

En su conversación con diario LA REGIÓN, Fran Figari reitera lo bien que le ha ido en los primeros contactos con la gente. “En Río Hurtado, en Ovalle y qué decir en Coquimbo”.

Sin embargo, reconoce que está recién empezando y que esta carrera se gana trabajando mucho.

“Estoy dispuesta a trabajar muy intensamente porque me interesa estar en un cargo desde donde pueda seguir ayudando a toda la gente, sin distingo alguno. Quiero a mi región y sé perfectamente que cada comuna, cada localidad, tiene sus problemas sus preocupaciones y yo estoy dispuesta a escucharlos y luchar por resolver problemas. Soy así, siempre he sido así y de eso puede dar fe la gente que me conoce”.

Explica que en estas primeras jornadas da más espacio a escuchar a la gente que hablar ella. ” La gente quiere ser escuchada, tienen sed que se les atienda. Me hablan de la falta de empleo, de la inseguridad laboral, de la necesidad de mejorar la atención en salud, en fin, hay problemas de burocracia para muchos emprendedores y esto es materia de ley para el Estado simplifique los pasos que se requieren… no podemos frustrar los sueños de al gente…”

En su primera gira regional, dice, el tema más recurrente es el relacionado a fuentes de trabajo. “Hay pocas oportunidades en una región de mucha riqueza y variedad productiva… algo mal evidentemente y yo creo que es tema de gestión, de confianza y de coordinación, por eso es que se requiere de gente creíble, gente que conozca la realidad regional”…

He visto también, indica, las muchas carencias que se sufren en el sector rural que es inmenso en nuestra región. Tenemos que preocuparnos más de esas familias llevándoles los servicios médicos, facilitándoles el traslado de sus hijos a los colegios… Hay abandono en las comunidades agrícolas, en los pescadores…

A la consulta sobre qué ofrece a las personas con las que se ha reunido, responde:”

“Les ofrezco honestidad”… y se detiene en la respuesta, luego dice: “Me doy cuenta que es lo que la gente espera. Yo no ofrezco cosas materiales porque no corresponde ni tengo recursos… Por lo demás, la gente sabe distinguir, cuando se les habla con la verdad o cuando se les miente….

Nosotros ofrecemos responsabilidad, compromiso, un trabajo limpio de compromiso siempre y completo…

Y agrega: “Tenemos que seguir mejorando lo referente a la educación. Que si es gratuita o con beca ya se verá, pero a mí me preocupa que no exista una carrera para los docentes superiores, personas que llegan a esos cargos y quedan estancados sin poder desarrolarse plenamente”.

Coincide con el candidato presidencial Sebastián Piñera en que se debe dar más apoyo y una nueva estructura a los organismos que trabajan con menores, “Esto no puede esperar, son temas que se deben abordar con urgencia”.

Del mismo modo, dice que pondrá mucho esfuerzo en conseguir más recursos para todo relativos a tratar las enfermedades mentales… Este es un sector que no ha tenido la debida atención y es hora que nos preocupemos de nuestros enfermos mentales”.