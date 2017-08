«Vamos a insistir en los tribunales ambientales y vamos a seguir defendiendo el Estado de Derecho»

El presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, criticó ayer duramente la decisión tomada por el Comité de Ministros en relación a la reclamación presentada por su proyecto Dominga. El ejecutivo afirmó que pese a ello seguirán adelante e insistirán en los tribunales ambientales.

«Frente a la resolución del comité de ministros es nuestra más profunda decepción de la institucionalidad de este país. Estamos profundamente dolidos, nosotros confiábamos genuinamente en esta administración que atendiera los méritos del proceso de la Evaluación Ambiental del proyecto Dominga que fue recomendado para aprobarse por el Informe del Servicio de Evaluación Ambiental de Chile en el cual dice que el Estudio de Impacto Ambiental de Dominga cumple a cabalidad con la institucionalidad medioambiental que tiene este país», dijo.

El ejecutivo criticó además los plazos que se le dio a los ministros para analizar los antecedentes de la reclamación. «Encontramos que había una falta de motivación, una arbitrariedad y una ilegalidad en la comisión regional, sin embargo, confiamos en que el Comité de Ministros como institución, como parte relevante de la institucionalidad de nuestro país iba a revertirlo, no obstante lo que vemos es de una gravedad máxima, porque vemos que se profundiza la arbitrariedad. Es decir, que se llame a estudiar o dirimir la reclamación que nosotros hicimos un día viernes a última hora, tipo nueve de la noche, sin tener todos los informes que había pedido el comité, que no se entreguen todos los informes y se vote a las 7 y media de la mañana. Es prácticamente imposible, es de sentido común pensar que los ministros no tendrían el tiempo necesario para revisar esos informes, nuestra reclamación y votar en consecuencia. Eso es lo primero que nos llama la atención…nos parece que lo que ha pasado aquí es que se ha causado un daño a la democracia de nuestro país», afirmó.