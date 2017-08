Corte rechazó recurso de defensa en caso Carabineros de Ruta D 43

Ayer la Corte de Apelaciones de La Serena desestimó recurso de la defensa de los dos adultos y cuatro menores imputados del robo con homicidio de los carabineros el Sargento Segundo Hans Knopke, y el carabinero Luis Díaz, delitos cometidos el 11 de noviembre del 2016 en Pan de Azúcar, que aducía que el Juzgado de Garantía de Coquimbo, en el que está radicada la causa no era competente, por lo que los seis acusados serán enjuiciados este lunes en el Tribunal Oral de La Serena.

Los integrantes de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones no dieron a lugar a la petición de los abogados defensores, que en la audiencia argumentaron que el Juzgado de Garantía de Coquimbo no era competente en vista que el delito de robo de un auto que es imputado sus representados fue cometido según sus argumentos en Ovalle, ilícito que derivó en el homicidio, por lo que era el Juzgado de Garantía ovallino en donde debería estar radicada la causa.

El principal argumento para rechazar el recurso fue que los acusados procedieron a concertarse en Coquimbo para ir a cometer el ilícito en Ovalle, lo que derivó en la persecución policial del auto en el que huyeron, móvil con el que impactaron y dieron muerte a los policías en la Ruta D 43 a la altura de Pan de Azúcar, tal y como confirmó el fiscal jefe de Coquimbo Claudio Correa.

“Los actos de ejecución del delito se inician en la comuna de Coquimbo y que el concierto previo de los acusados para ir a cometer este delito se inician justamente en la comuna de Coquimbo y por lo tanto el Tribunal competente para conocer del juicio es el Tribunal Oral en lo Penal La Serena”.

Correa añadió que alegó ante la Corte que los imputados nunca tuvieron intención de entregarse a las autoridades, “los acusados se proveen de elementos necesarios para cometer esta serie de delitos y la intención delictual surge justamente en Coquimbo, y ellos deciden dolosamente matar o morir”.

El juicio fue programado para este lunes a las 8:30 en el Tribunal Oral de La Serena.

Los hechos

Según los argumentos de la acusación de la fiscalía el 11 de noviembre del año pasado, B.A.A.A., de 14 años, O.J.B.P., de 17 años, y E.G.B.P., y Y.A.R.F., ambos de la misma edad, junto a los adultos Bastián Díaz Segura y Dixon Saavedra Cortés, tras reunirse en Coquimbo, acordaron ir en un auto Subaru que habían robado de forma previa, a sustraer otro vehículo en Ovalle.

Una vez que llegaron a esa ciudad robaron otro automóvil Subaru de color gris con el que huyeron por la Ruta D-43, luego de ser denunciados a efectivos la Tercera Comisaría ovallina, que comenzaron a perseguirlos por la carretera en la que abandonaron el móvil gris que presentó una falla mecánica.

Es así que la banda siguió huyendo a alta velocidad hacia Coquimbo, en el Subaru guiado por Bastián Díaz, sin obedecer a las cuatro señales de detención realizadas por carabineros los que en Recoleta repelieron con disparos una amenaza con arma de fantasía, similar a una real, la que fue manipulada por Dixon Saavedra.

Al llegar al cruce Apatitas, los imputados esquivaron por la berma un bus que fue atravesado en la pista para cortarles el paso, por lo que al reincorporarse a la carretera chocaron de frente con los motoristas de la Primera Comisaría de La Serena, el carabinero Díaz y el Sargento Knopke, los que perecieron en el mismo lugar debido a la violencia del impacto.