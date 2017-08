“Las reglas del juego hay que tenerlas claras antes, si se cumple la norma, hay que aprobar”

El Senador por la Región de Coquimbo, Jorge Pizarro, dijo estar sorprendido con la rapidez de la decisión del Comité de Ministros que rechazó la construcción del proyecto minero portuario Dominga. Al tiempo, señaló que “lo que hizo hoy día el Comité de Ministros fue ratificar el rechazo que se produjo en la Región producto del empate de todo el Consejo, la información es bastante escueta y me parece que las razones que se dan son las mismas que ya se manejaban en términos de no conocer el impacto ambiental de la instalación del puerto para el envío del minera extraído a la minera”.

Dijo que este criterio le “llama la atención porque ese mismo Consejo aprobó otro muelle mucho más grande y ubicado mucho más cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, como proyecto Puerto Cruz de la CAP, que operaría en los mismos términos”. Por ello, agregó el Parlamentario, habrá que buscar una explicación que sea razonable: lo importante es que se cumpla con las noma del medioambiente y que el proyecto Dominga, al parecer sí las cumplía.”

Pizarro subrayó que “no conozco si hubo decisión previa del gobierno de rechazar o aprobar Dominga, pero las reglas del juego hay que tenerlas claras antes, y si hoy existen normas, esas normas se tienen que cumplir y si se cumplen, hay que aprobar”. Agregó que “si vamos a tomar una política de no explotar la minería porque esta actividad tiene posible impacto ambiental, entonces veamos cómo diversificar, pero no podemos estar pensando que un proyecto que tiene años, que ha cumplido con las normas, que es importante para la región y el país, que tiene apoyo en la comunidad y después decir que pese a los estudios e inversión no se aprueba porque el país tomó la decisión que este tipo de proyectos no se pueden hacer”. “Debemos empezar a revisar nuestra política de inversión en el ámbito de la minería, normar para que la mitigación que se requiere sea efectiva y no impida hacer inversiones”.

Señaló además que no obstante “hay que esperar conocer bien la decisión, tendremos que ver qué deciden los tribunales ambientales. Pero lo cierto es que la comuna de la Higuera va a estar complejizada con esta decisión, ellos tenían mucha esperanza en el proyecto, al gobierno le interesa que la inversión mejore, estamos objetivamente en un período muy complejo, se requiere reactivación de la economía en nuestra región con mayor razón, y este proyecto era uno de los priorizados”.