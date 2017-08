Municipios Turísticos de Chile tienen su XXIII Congreso Nacional en Coquimbo

«Nos sentimos felices y orgullosos de haber podido llegar a este momento en que como siempre ha sucedido en los grandes acontecimientos, Coquimbo abre sus puertas y los brazos de cada habitante para dar cordial bienvenida a los alcaldes y concejales que nos honrarán con su presencia en estos cuatro o cinco días del Congreso», nos dijo ayer por la tarde el concejal de Coquimbo, Juan Alcayaga del Canto, Presidente de la Asociación Nacional de Municipios Turisticos, entidad que estácelebrando sus veinticinco años de labor..

«Yo no se cuanto ni soy el indicado en detallar cuánto hemos aportado al desarrollo turistico de cada comuna y del país, pero lo que sí puedo dar fe, es que esta institución ha tenido un trabajo serio, constante, primando siempre el bien colectivo, la mirada generosa de todos, antes que eventuales intereses locales o personales. Esta institución hoy no solo es reconocida en el país y en muchos países, sino que, goza de un prestigio y solidez que se podrá corroborar en este el Vigésimo Tercer Congreso Nacional que lleva el nombre de nuestro querido concejal don Carlos Yusa Rojas».

Más adelante Algayaga del Canto agradeció al municipio local, en la eprsona del su alcalde marcelo Pereria, al gobierno regional en el Intendente Claudio Ibañez, a los alcaldes y colegas concejales, a los funcionarios que han colaborado para que se realice este congreso que « esperamos sea inolvidable, provechoso lleno de buenos proyectos».

Como dato adicional, Alcayaga citó una reciente encuesta que da cuenta que si bien muchos chilenos esperan salir del país en los días de Fiestas Patrias, muchos otros preparan maletas para hacer turismo al interior le pais y la región de Coquimbo aparece entre los detinos preferidos.

Ayer ya estaban llegando de diverrsos puntos del país, algunas delegaciones de congresistas, cuyo número podria llega ra los ciento cincuenta asistentes.