Traspasan característico cementerio de Cerrillos de Tamaya al municipio

Más de dos décadas tuvieron que esperar los vecinos de Cerrillos de Tamaya para concretar este traspaso de la empresa privada, que permitirá que el municipio tome la administración del recinto y se regule de mejor forma la adquisición de sitios para sus deudos.

Un hecho histórico se vivió en Cerrillos de Tamaya, ya que luego de 20 años, la Agrícola Cerrillos de Tamaya traspasó los terrenos del cementerio de la localidad, lo que fue muy bien recibido por los vecinos. La ceremonia se llevó a cabo en la sede social de la junta de vecinos y contó con la presencia de autoridades locales, encabezadas por el alcalde Claudio Rentería y el gerente de Agrícola Cerrillos de Tamaya, Javier Ibacache.

El área alcanza una extensión de dos hectáreas y permitirá, desde ahora, que los vecinos de Cerrillos de Tamaya no tengan problemas para darles sepultura a sus deudos. Además, el recinto estará bajo la administración del municipio de Ovalle, que será el encargado de regular los sitios de este particular cementerio, conocido a nivel nacional por sus diseños de diversas iglesias sobre las tumbas.

«Estamos muy contentos de que tras intensas gestiones, esto haya llegado a buen término, porque éste será un tremendo beneficio para los vecinos» indicó el alcalde Claudio Rentería. El jefe comunal agregó que siempre «se dice que los empresarios no tienen sentimientos y aquí se demostró lo contrario, porque la Agrícola Cerrillos de Tamaya tuvo la voluntad y asumió este compromiso con nosotros y estamos muy agradecidos». Por su parte, Javier Ibacache sostuvo que siempre el deseo de la empresa «fue que estos terrenos pertenecieran a la comunidad de Cerrillos de Tamaya y no fue un proceso fácil. Esta donación la quisimos hacer en un comienzo, a través de la iglesia, pero no resultó y luego por intermedio de la junta de vecinos, pero ellos no tenían las herramientas para administrar este camposanto y finalmente lo pudimos hacer con el municipio y de esta forma pudimos concretar la donación formal de los terrenos y por eso estamos muy contentos, sobre todo por la comunidad».

Era una noticia que estaban esperando los residentes de Cerrillos de Tamaya. «Esperamos muchos años para recibir estos terrenos y estoy orgullosa de ser la dirigente que participó en estos terrenos históricos para nuestra localidad. Era un problema para todos, porque no teníamos dónde dejar a nuestros deudos y estamos felices porque era uno de nuestros grandes anhelos» agregó la presidenta de la junta de vecinos de Cerrillos de Tamaya, Fanny León.

En las próximas semanas se destinará una delegación municipal, quienes se harán cargo de la administración del recinto, lo que dejará atrás las incomodidades en este sentido, de los residentes de Cerrillos de Tamaya.