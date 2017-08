Piñera anunció que en su gobierno relicitará aeropuerto La Florida

Una visita a Coquimbo y La Serena realizó este miércoles el ex Presidente y candidato presidencial, Sebastián Piñera.

Se reunió con los candidatos a diputados y consejeros regionales que fueron inscritos por «Chile Vamos» para las elecciones de noviembre.

«Tenemos un firme compromiso con las regiones de Chile y muy especialmente con el desarrollo de la Región de Coquimbo que está pasando por tiempos muy difíciles, da pena vera a una región llena de oportunidades como es la Región de Coquimbo estar viviendo un tiempo de tanta recesión, de tanta angustia y tanta dificultad. Pero tenemos buenas noticias, estamos trabajando junto a nuestro equipo de candidatos a diputados y consejeros regionales en un proyecto de desarrollo para la región. Hemos trabajado mucho tiempo con el aporte de la gente de la zona, y este proyecto apunta a ponerla en marcha y en pie. Que vuelva a crecer con fuerzas, que cree nuevos empleos, que enfrente con mayor eficacia la delincuencia, que ayude a la clase media, los medianos y pequeños empresarios, los empresarios agrícolas, los mineros, del turismo y la pesca», afirmó.

«Debemos mejora la ruta que une Los Vilos, con Coquimbo y La Serena, mejorar toda la conurbación entre estas dos últimas comunas estableciendo un tren rápido que nos va a permitir unirlas con mayor rapidez, comodidad y seguridad. Además, debemos relicitar algunas obras como el aeropuerto de La Serena que sirve a toda la región. Nuestro proyecto tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de la gente de la región de Coquimbo y muy especialmente la clase media, la tercera edad, los jóvenes, los innovadores y emprendedores… esta es una región que tiene muchos motores de desarrollo», afirmó.

De la votación de «Dominga», indicó que «lo que queremos es progreso y desarrollo y para eso necesitamos proyectos de inversión, pero estos deben respetuosos con el medio ambiente y la naturaleza y respetuoso con la comunidad que los acoge. En este caso yo me quedo con las palabras del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes y del subsecretario de Hacienda, los dos han dicho que esta decisión se tomó de forma apresurada, que no hubo tiempo para estudiar los antecedentes… porque si bien los proyectos tienen que respetar el medio ambiente y las comunidades que los acogen, tienen el desarrollo de ser evaluados en su mérito y no en la forma improvisada y atolondrada como lo ha dicho el sus subsecretario Mico y el Ministro de Economía».