Solicitarán se cancele del registro de transporte a empresas que participaron en paro del lunes 21

El diputado del PC Daniel Núñez solicitará al Seremi de Transportes de Coquimbo, Oscar Pereira, cancelar del registro nacional de transporte público de pasajeros a las empresas que participaron en el paro del pasado lunes 21 de agosto y que sean reemplazadas por nuevos operadores.

La imprevista falta de locomoción colectiva en la Conurbación y Ovalle por parte de las empresas Lincosur, Lisanco Liserco, Lioval y Litapel generó la molestia e indignación de los usuarios, quienes no pudieron desplazarse de manera normal a sus destinos.

“Fue un episodio indignante dejar a la gente, a los usuarios sin micros. Es una enorme irresponsabilidad de los empresarios de la locomoción colectiva. Fue un gran perjuicio para los trabajadores, estudiantes, dueñas de casas. Los empresarios solo miran sus bolsillos e intereses”, recalcó.

El parlamentario explicó que la sanción se fundamenta en el Decreto Supremo N°212/92 que reglamenta los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros. El artículo 92º establece que se procederá a la sanción de cancelación de la inscripción del servicio respectivo en el Registro Nacional, en caso de incurrir el responsable del servicio, sus asociados o dependientes, en el “abandono de los servicios sin causa justificada”.

“Las empresas están obligadas a prestar sus servicios de manera normal, pero ellas hicieron caso omiso de la ley y decidieron hacer un paro. Las empresas no se mandan solas y no son las dueñas de los recorridos y calles. Aquí no existe el chipe libre. Ellas deberán atenerse a las consecuencias de sus actos y someterse al dictamen de la ley por abandonar sus respectivos servicios”, enfatizó.