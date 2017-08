El Padre Sergio recuerda su paso por el Festival de Viña del Mar con Los Lazos

Hoy a las 11:00 horas, el P. Sergio López celebrará 36 años de ministerio sacerdotal. Habrá una Eucaristía en el Santuario Santa Teresa de Los Andes de La Serena.

Con 74 años, el P. Sergio recordó el primer llamado que sintió para dedicar su vida al Señor. «Cuando me estaba preparando para la Primera Comunión, el párroco de «Ntra. Sra. de La Merced» de El Salto, con un ojo muy paternal y musical, me invitó a formar parte del coro de la Iglesia y al grupo de acólitos, donde me conquistó la liturgia católica y lo único que quería a mis 7 años era llegar a ser sacerdote», sentenció.

Finalizado sus estudios, comenzó a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas, por lo que fue destinado a Puerto Aysén, donde continuó participando comprometidamente con la Iglesia. Tras 13 años de discernimiento, decide ingresar al Seminario en San José de la Mariquina, trasladándose luego al Seminario Pontificio Mayor de Santiago y al finalizar su formación volver al sur de Chile.

Tras consultarle cómo se gestó su llegada a la Arquidiócesis de La Serena, señaló que «cuando estuve estudiando en la capital, conocí al P. Dikson Yáñez y al P. José Manuel Tapia, entre otros, quienes estaban buscando vocaciones para esta zona. Es así que a fines de 1980 me encontré nuevamente con el P. Dikson, en el Seminario «San Rafael» de Valparaíso en un curso de espiritualidad diocesana, con quien volvimos a tomar contacto. Posteriormente, Mons. Fresno me invitó a un encuentro de las diócesis nortinas en torno a un Congreso Eucarístico, donde acordamos que a fines de año me trasladaba a La Serena. Y así fue, el 15 de diciembre de ese año llegué a la Arquidiócesis, donde fui ordenado diácono y posteriormente sacerdote, el 29 de agosto de 1981″.

De esta forma, el clérigo ha servido como vicario parroquial en La Serena (Ntra. Sra. de Lourdes y San Isidro), Tierras Blancas, Pan de Azúcar y Peñuelas. Luego como párroco en Recoleta, Hurtado y Tongoy, sirviendo igualmente en el templo Catedral.

El presbítero se encuentra en mayor medida cuidando la delicada salud de su madre, pero colaborando pastoralmente en la parroquia de Lourdes, como también a los hermanos sacerdotes que se lo soliciten.

Cabe destacar que cuando estuvo radicado en Puerto Aysén, sirvió pastoralmente en las parroquias de la zona con otra de sus grandes pasiones: la música. Es así que formó un grupo que cantaba en las misas a la chilena, integrando igualmente el coro de profesores y, además, logrando el primer lugar en el festival organizado por el Liceo San Felipe Benicio, atendido por los misioneros Siervos de María. Es en esta ocasión, que es contactado por Arturo Barros, quien lo invita a formar parte de su conjunto musical, quienes recientemente habían obtenido el primer lugar en el Festival de la Patagonia.

De esta manera integró la agrupación «Los Lazos» desde 1971 y hasta 1975, con quienes grabó discos y participó en variadas presentaciones, logrando el primer lugar en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar en 1972. De hecho, una crónica del año 2011, publicada por el diario electrónico de Punta Arenas «Radio Polar», que hablaba sobre los 40 años del inolvidable single «Mensaje», se refería al religioso de la siguiente manera: «…sin embargo, distinta es la realidad de los otros tres fundadores del sexteto original. Sergio López Osorio, el excepcional tenor y tercera alta, reside y continúa abocado a sus labores sacerdotales en la ciudad de La Serena…».