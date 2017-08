EL MARTES SE SABRÁ QUE PASA CON EL PIRATA EN COPA CHILE

El próximo martes será el día clave para que Coquimbo Unido defina su suerte en Copa Chile. Será el Consejo de Presidentes del Fútbol Chileno quien decida si la norma del Sub 20 está mal redactada como dicen los piratas o se le debe aplicar el castigo de la resta del punto ganado en el empate 2-2 que se logró en Quillota, junto con entrar perdiendo 3-0. Según se indicó la votación será a mano alzada.

En lo futbolístico, ayer, el plantel entrenó en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, y en esa práctica se mantuvieron al margen los laterales Isaías Meneses y Diego Carrasco.

El primero presenta una molestia en la planta del pie y el segundo dolor en su rodilla, sin embargo, el DT Patricio Graff aún no los descarta para el duelo de este domingo a las 17:00 horas frente a Barnechea, por la 5° fecha del Campeonato de Primera B.

De no llegar Meneses podría entrar en esa franja Sebastián Galani.