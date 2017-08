Piñera confirma que financiará su campaña con un préstamo que le otorgó BancoEstado

El candidato presidencial, Sebastián Piñera, confirmó que parte de su campaña será financiada gracias a un préstamo que le otorgó BancoEstado. En paralelo, criticó que Alejandro Guillier pidiera dinero a esa entidad sabiendo que no accedería por ser funcionario del Estado.

En ese contexto, explicó que obtuvo el préstamo ya que acreditó cumplir los requisitos que exigía el banco.

Piñera detalló que otra parte de su campaña será costeada mediante aportes de personas privadas, dineros personales y con la devolución que haga el Servel en relación a los votos que obtenga en los comicios.

El candidato de Chile Vamos, además, criticó que Guillier haya solicitado un préstamo a la misma entidad financiera, sabiendo que el ser senador -funcionario público- no iba a poder acceder al dinero.

Por último, Piñera puntualizó que el debate en torno al financiamiento de las campañas le parece “curioso”, ya que es algo regulado por ley, la cual todos deberían conocer.

El financiamiento de las campañas volvió al debate político durante la presente semana. Ante la prohibición estricta de aportes empresariales a cualquier candidatura, los candidatos de la Nueva Mayoría recurrieron a la banca pública y privada para conseguir financiamiento. La respuesta de las entidades financieras fue negativa.

De hecho, el presidente de BancoEstado aclaró que por ley no pueden prestar dinero a los parlamentarios.

Los comandos de Alejandro Guillier y Carolina Goic hicieron un público llamado al Gobierno para que resuelva, a través de una ley especial, el acceso al crédito bancario que fue negado, tanto por el BancoEstado como por la bancada privada, al senador por Antofagasta.