Zaldívar por proyecto de matrimonio igualitario: “No veo por qué haya que ponerle urgencia”

El presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), reaccionó al envío del proyecto de matrimonio igualitario de la Presidenta Michelle Bachelet, señalando que a su juicio no era un tema urgente. “Personalmente, no veo por qué haya que ponerle urgencia.

Es un tema que requiere una discusión delicada con respeto a los pensamientos de distintos sectores”, expresó Zaldívar a radio Cooperativa. Aseguró además que se trata de un “tema complejo” que necesita de un “tratamiento delicado” y que hay que discutir respetando las distintas posiciones.

“Es un tema que es complejo en su discusión. Tanto como el aborto, requiere un tratamiento delicado, porque hay que respetar las posiciones que habrán, posiciones absolutamente contradictorias”, manifestó el senador DC.

El proyecto de ley será enviado al Congreso para su discusión y entre sus medidas modifica el Código Civil, estableciendo que el matrimonio ya no será entre un hombre y una mujer, sino que entre dos individuos.

La iniciativa además incluye la adopción homoparental.