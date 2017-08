Municipio de La Serena ahorrará $500 millones en sueldos desde 2018

Fue en el año 2015 que la justicia en Chile comenzó a fallar a favor de los funcionarios desvinculados. Se les reconoce la relación laboral tal como a los trabajadores contratados por lo que obliga a los empleadores a pagar cifras a veces millonarias por concepto de indemnización.

En reciente sesión del concejo comunal la asesora jurídico de la municipalidad, Marcela Viveros presentó el último caso de demanda laboral correspondiente a un ex funcionario municipal, instancia en que el concejo resolvió aprobar el acuerdo de avenimiento con el pago de un un monto de $9 millones por el concepto de indemnización.

En la demanda, el ex funcionario Diego Ramos, solicitaba el pago de $16.993.020, sin embargo por el acuerdo de avenimiento la municipalidad pudo ahorrar casi $8 millones en el pago de indemnización.

VAN 301 MILLONES PAGADOS

«Hasta el momento y sin considerar esta demanda nosotros hemos autorizado el pago por más o menos $301 millones sobre una instancia que podría haber sido de $402 millones.

El ahorro real que se va a producir este año es de $227 millones según lo visto en la última reunión de la Comisión de Hacienda» agregó el concejal y presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Pino.

Montos millonarios que han debido pagarse por concepto de pago de cotizaciones pendientes a funcionarios que llevan años desempeñando un cargo en el municipio y han sido desvinculados sin su respectiva indemnización por años de servicio ni el pago de sus cotizaciones previsionales.

Frente a eso, la concejala Jocelyn Lizana comentó que esto se debía a un problema más de fondo, ya que el estatuto administrativo de funcionarios municipales restringe la cantidad de funcionarios de planta que pueden ser contratados en un municipio, por lo que los demás cargos y funciones deben estar bajo la modalidad de contrata u honorarios y agregó que en estos casos la justicia se regía bajo el Código del Trabajo cuando ese tipo de contrato no se rige bajo esa modalidad.

«Nosotros creíamos que con la gente que se fue nos estábamos ahorrando al año $500 millones, pero los 500 van a ser el próximo año cuando no tengamos que pagar indemnizaciones» indicó el edil de La Serena.

Esta situación llevó al municipio a adoptar medidas en fin de preservar los recursos municipales, en primera instancia la decisión de acogerse a los acuerdos de avenimiento y en segundo, no contratar más personal, sino que redistribuir a los funcionarios existentes en los cargos vacantes.

«Nosotros hemos tratado de distribuir la gente que tenemos y entregarle la oportunidad a gente que a veces ha estado en el segundo plano de un jefe y ahora se les está entregando la oportunidad y la verdad es que la experiencia ha sido exitosa, yo creo que la mayoría de los cambios que se están haciendo en el municipio han sido más favorables» agregó Jacob.

Medidas que han sido aprobadas por el concejo, quienes ven como la mejor solución el llegar a acuerdo y no alargar los juicios con los ex funcionarios. «Ha sido doloroso pero absolutamente necesario, yo creo que ha sido una medida adecuada que ha adoptado el municipio porque nos hemos visto enfrentados, lamentablemente, a una situación donde no tenemos el apoyo legal y donde las cortes han estado aceptando las denuncias de los funcionarios desligados de manera que a pesar que es un gasto es mucho más conveniente para las arcas del municipio llegar a estos acuerdos que continuar un juicio que puede resultar a la larga mucho más perjudicial en cuanto a las finanzas de la municipalidad» manifestó la concejala Lucía Pinto.

Misma opinión comparte Juan Carlos Thenoux, quien señaló que el alcalde había tomado una buena decisión al no reemplazar con personas nuevas sino que darle la opción a los funcionarios municipales de ascender y optar a otros cargos, «esto va a continuar a medida que tengamos que seguir despidiente por los motivos que el alcalde estime conveniente, porque insisto, en este municipio cuesta mucho que se despida a alguien y solo queremos que la gente haga bien el trabajo».