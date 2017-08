Testimonio de conductor que impacto a motoristas de Carabineros marcó primer día de Juicio Oral

Uno de los momento más tensos del juicio oral por el homicidio de los dos motoristas de Carabineros, se produjo cuando uno de los imputados y quien conducía el vehículo que impacto a los dos uniformados, Bastián Ricardo Díaz Segura (19 años), entregara su versión de los hechos y fuera interrogado, tanto por la parte querellante como la defensa.

Según contó el imputado, todo comenzó en una plaza de Tierras Blancas donde se encontraban reunidos los seis imputados. Hasta el lugar habría llegado una persona, que no pudieron identificar, quien les ofreció arrendarle un auto durante una hora por la suma de 10 mil pesos. Los imputados aceptaron y le entregaron el dinero.

De acuerdo a su relato, cuando se subieron al auto se dieron cuenta que era robado pues tenia la «chapa reventada» y que en su interior habían herramientas «para cometer delitos». Luego decidieron ir a Ovalle a juntarse con unas amigas. Conduciendo el vehículo iba Bastián Díaz, acompañado de Dixon Andrés Saavedra Cortés y los menores de edad E.G.B.P., Y.A.R.F., O.J.B.P. y B.A.A.A

«Nos ubicamos en el centro y se nos ocurre optar a otro auto más, y como éramos seis y teníamos las herramientas nos fijamos en un auto en el centro de Ovalle… se bajó Erwin, Jeremy y Dixon…pero fue frustrado el robo, no pudieron llevárselo…yo me quede en el auto con los otros dos integrantes….de ahí nos dirigimos a llenar el estanque en la Copec de Ovalle…. ahí pasó la policía y nos dio irnos de acá (Ovalle)… presentimos que alguien nos había visto…..al regreso nos fijamos en una constructora que está poco antes de casino, en la salida de Ovalle y nos fijamos en un auto…..me estacioné al lado, como yo iba manejando…. se baja Oscar, lo hecha a andar y nos vamos…. paramos un poco más allá para sacarle el este de la alarma que iba sonando. El auto que habíamos sustraído afuera de la constructora venia con reserva de bencina y no nos habíamos dado cuenta y se queso en pana sin bencina… se paro el auto como en un cerro…. entonces para orillarlo había que empujarlo un poco más allá… en esa trayectoria que vamos a orillar el auto llegan los Carabineros en moto por atrás…. a todo esto yo estuve todo el rato en el volante…. me les doy a fuga y nos dimos cuanta que habíamos dejado sin freno de mano el auto que estaban empujando los niños y nos damos cuanta que se va para debajo de un barranco», indicó en parte de su testimonio ante el Tribunal integrado por los magistrados Juan Carlos Espinosa (presidente), Nicanor Salas (redactor) e Iván Corona.

El imputado narró las veces que debió esquivas los cortes en el tránsito generados por Carabineros. «Ahí me le doy a fuga…. esa es la primera. Nos damos a la fuga, todos se suben al auto mío…. bajo Las Cardas y me detienen el tránsito… donde estaba Carabineros… yo siempre fui por el lado que me correspondía…. cuando vi obstáculos en mi camino optaba a la otra… vi que estaba parado el tránsito y opté a la otra para adelantar…. la otra pista al lado izquierda mía… seguí y pasé hasta que atravesaron un camión en la vía…. todos iban agachados ya que nos tiraban balazos…. yo era el único que iba al volante pendiente…. lo único que queríamos era llegar donde conocíamos… como veía que estaban tapadas las dos vías, salte a la vía del lado que era como un morro de tierra que estaban reparando…. pase los autos, camión, las motos y me devolví a la vía», dijo.

En el final de su relato, Bastián Díaz, contó el momento cuando finaliza su carrera «al perder el control del vehículo». «Ahí seguí hasta que detuvieron en tránsito en un lado y me dio por optar a la del lado… ahí es cuando en segundos me atraviesan el bus y me da para reacción y sacármelo….me tiré a la tierra, al lado izquierda y donde le hice el quite muy rápido perdí el control del auto….cuando voy perdiendo el control se me deslizó de lado y ahí siento el impacto cerca de mi lado y quedo inconsciente y despierto en el hospital de Huacha…. recuerdo una foto cuando me están cociendo en el hospital….», afirmó.

Más tarde fue el turno, de los querellantes y defensa, para interrogar al imputado. En sus respuestas fueron apareciendo antecedentes como que previo a viajar a Ovalle habían estado fumando marihuana. «Nos habremos fumado un caño nada más, un cogollo natural… cuando estábamos en la plaza nos estábamos compartiendo un caño, fumándonos un cigarro… en la plaza del sector de Tierras Blancas… todos fumamos».

El imputado también negó haber visto a Dixon Andrés Saavedra Cortés portar un arma y afirmó que este último siempre estuvo ubicado en la maletera del automóvil. Consultado sobre si en las cosas (herramientas) que encontraron en el automóvil había una pistola, este se limitó a decir que «no recuerda». Afirmó que ninguno de los otros acompañantes pidieron que detuviera su marcha.