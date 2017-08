DÍA “D” PARA COQUIMBO UNIDO EN COPA CHILE

Un buen momento vive Coquimbo Unido en materia deportiva. De un total de ocho encuentros jugados en Copa Chile y el Torneo de Primera B, solo ha caído en una oportunidad como visitante ante San Marcos de Arica, todo lo demás han sido triunfos y empates de manera oficial, además de victorias en los amistosos.

Pero fuera de la cancha hoy se jugará un partido importantísimo. Esto porque San Luis ya hizo el reclamo formal contra los aurinegros por no alinear un jugador Sub 20 durante 45 minutos como lo indicaría el artículo 34 inciso 4 de las bases de Copa Chile.

Esta queja la presentó el conjunto canario al Tribunal de Penalidades, según lo confirmó ayer el presidente de la institución pirata, Jorge Contador. “San Luis presentó la acusación formal y nosotros estamos citados este martes (hoy) a las 19:00 horas al Tribunal de Penalidades para realizar nuestra defensa”, precisó el timonel porteño.

Contador aclaró además que “el tema se resolverá en el Tribunal de Penalidades y no como se indicó en la prensa que sería en el Consejo de Presidentes. Cuando salga la resolución del Tribunal, si alguna de las dos partes no queda conforme, puede apelar a la segunda sala del mismo”.

Por ello, lo más probable es que el partido de vuelta por octavos de final de Copa Chile, entre Coquimbo Unido y San Luis programado para este viernes 01 de septiembre a las 20:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso, se juegue sin tener certeza de la decisión que se tomará ante la situación reglamentaria.

“El partido se juega igual este viernes. Hasta el momento, Coquimbo Unido entra con un resultado de 2-2 a la cancha”, indicó Contador.

Entradas rebajadas

Dentro de la cancha, los jugadores coquimbanos buscarán sacar el encuentro adelante y ganar por una diferencia sobre 3 goles, por si el fallo en el Tribunal de Penalidades sale en contra, ya que de aplicarse el castigo, Coquimbo Unido perdería el primer partido por secretaría con un marcador de 3-0.

Ayer en reunión de directorio, finalmente se determinó rebajar las entradas para este encuentro ante los quillotanos. Se venderá una boleto general de 2 mil pesos para todas las dependencias del estadio, excepto el VIP que costará 10 mil pesos.

Las entradas se venderán a partir de hoy a las 15:00 horas en la sede del club y a través de internet.