Dirigentes esperan respuesta frente a demandas en negociación colectiva

La dirigente Clara Olivares manifestó que el movimiento de los trabajadores del sector público es transversal a cualquier partido o tendencia política y esperan que no sea contaminado con el proceso eleccionario, ya que es un movimiento propio de los trabajadores.

Durante la mañana de ayer, un grupo de dirigentes encabezados por la Presidenta Regional de la ANEF y Coordinadora de la Mesa del Sector Público, Clara Olivares, se dirigió a la Intendencia para solicitar respuestas del Gobierno frente al petitorio nacional con las propuestas de reajuste y mejoramiento de las condiciones laborales y salariales del sector público, centralizado y descentralizado, el que fue recibido en La Moneda el 4 de agosto recién pasado.

La Mesa del Sector Público esperaba pudiera adelantarse a la fecha presupuestada en octubre con el fin de que no se vieran influidas por las elecciones presidenciales y parlamentarias.

«Nosotros pensábamos estar en agosto negociando porque no queremos que esta negociación sea contaminada por las actividades político partidistas que se puedan realizar desde el mes de octubre en adelante» señaló Clara Olivares.

El documento de 27 páginas establece que las demandas deben hacerse extensivas a todos los funcionarios públicos indistintamente del marco legal que los rige; pide reajuste del 6% y el ingreso mínimo para quienes desempeñen estamentos auxiliares, administrativos y técnicos de $400, $450 y $480 mil mensuales respectivamente.

La estabilidad laboral con la modificación del sistema de empleos contrata para establecer su renovación automática al término de su vigencia y a su vez manifiesta el rechazo del sector público a la inestabilidad laboral generada por la ley SEP que afecta a funcionarios del ámbito de la educación.

La dirigente de la ANEF señaló que dentro de las principales demandas se encontraba el reconocimiento a trabajadores que cuentan con títulos de técnico de nivel superior, a quienes el Estado no les reconoce el título.